Se supo qué pasó en la montaña rusa del Parque de la Costa: que falló

Una falla en una atracción del Parque de la Costa dejó a visitantes suspendidos durante 20 minutos; el video se viralizó y el parque explicó lo ocurrido.

Este lunes se conoció un estremecedor video de una de las atracciones del Parque de la Costa que sufrió una falla y dejó a varias personas colgadas durante aproximadamente 20 minutos. Si bien el hecho ocurrió el viernes en el parque ubicado en Tigre, el desperfecto provocó que el juego se detuviera en altura, dejando a los pasajeros suspendidos.

Según explicó el usuario de TikTok que compartió las imágenes, la montaña rusa, conocida como “El Desafío”, habría sufrido un fallo en una parte de la cadena, lo que ocasionó que quedara detenida en pleno recorrido.

Parque De La Costa Montaña Rusa X: @porqueTTarg La explicación del Parque de la Costa Sin embargo, lejos de las especulaciones surgidas en los comentarios de la publicación —que rápidamente se volvió viral—, desde el parque de atracciones emitieron un comunicado oficial. En él aclararon que la detención se produjo dentro del marco del protocolo de seguridad ante un “desperfecto técnico”.

Según detallaron: “La atracción cuenta con un sistema de elevación que permite iniciar el recorrido. Durante el ascenso, este sistema presentó una falla, por lo que el tren quedó automáticamente inmovilizado mediante un mecanismo de seguridad diseñado para prevenir cualquier tipo de incidente”.

Además, agregaron: “Ante esta situación, se activó el protocolo correspondiente y se puso en funcionamiento la plataforma de evacuación incorporada en la atracción, especialmente diseñada para garantizar una evacuación segura de los pasajeros”.