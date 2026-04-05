Impactante video: una rueda de la fortuna se desplomó en plena feria y dejó 37 heridos en India

Una rueda de la fortuna se derrumbó en una feria en India, dejando 37 heridos entre las 70 personas que estaban en el juego al momento del accidente.

La rueda de la fortuna colapsó después de dar dos vueltas en un parque de la India.

El momento de tensión ocurrió en un parque de diversiones en India, donde una rueda de la fortuna de 18 metros de altura se derrumbó. El hecho ocurrió en la feria Bhaisaha Mela, en la ciudad de Uttar Pradesh. Según reportaron, en el juego había unas 70 personas, de las cuales 37 resultaron heridas.

Un medio local explicó que el juego había comenzado con normalidad y había completado dos vueltas, hasta que comenzaron a escucharse distintos ruidos y la gente comenzó a gritar, alertando a las autoridades de lo mismo. En el video se puede ver cómo la estructura comienza a ceder y se termina desplomando sobre otra de las atracciones del lugar.

El video del derrumbe de la rueda de la fortuna Derrumbe India

Algunas de las personas a bordo terminaron debajo de la estructura tras derrumbarse, mientras que otros cayeron de la atracción mientras se desplomaba.