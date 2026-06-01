Diabetes: un dispositivo anticipa cuándo bajará el azúcar y alerta posibles descompensaciones

Se estima que 1 de cada 9 adultos de entre 20 y 79 años vive con diabetes , según el último Atlas de la Diabetes de la Federación Internacional de Diabetes (2025). Las proyecciones indican que para 2050 la cifra ascenderá a 1 de cada 8 adultos , lo que equivale a aproximadamente 853 millones de personas y representa un incremento del 46%.

Frente a este escenario, cobra cada vez más relevancia el monitoreo preciso de la glucosa , una herramienta fundamental para el manejo de la enfermedad. Tanto la hiperglucemia como la hipoglucemia pueden desencadenar emergencias agudas potencialmente mortales y generar complicaciones a largo plazo.

En este contexto, se presentó un avance que podría mejorar el control de la diabetes: un dispositivo implantable a nivel subcutáneo que, mediante inteligencia artificial, es capaz de predecir cuáles serán los niveles de glucosa en las horas siguientes, permitiendo anticipar posibles descompensaciones y optimizar el tratamiento.

Joaquín González es médico especialista en Diabetes. En diálogo con el programa Digamos Todo de MDZ Radio, explicó la importancia de este sistema de monitoreo continuo que, por medio de la inteligencia artificial (IA), permite anticipar o predecir los valores de glucosa del paciente en las próximas horas.

"Es una herramienta fantástica. Hoy sabemos lo que está pasando momento a momento, pero no tenemos idea de qué es lo que va a pasar. Estos dispositivos se basan en modelos de inteligencia artificial que aprenden a reconocer patrones. Entonces, al reconocer esos patrones, permite decirnos para dónde van a ir los niveles de azúcar", detalló.

Este dispositivo cumple diferentes funciones que, según destaca González, pueden cambiarle la vida al paciente.

"Cuando la persona va a tener una hipoglucemia (bajón de azúcar), el dispositivo manda una alerta al teléfono 30 minutos antes. De esta manera el paciente tiene tiempo para prevenir el bajón de azúcar, que es sin duda el evento que más trauma la vida de una persona con diabetes en su día a día", señaló.

Dormir menos de cinco horas diarias acarrea un enorme riesgo a padecer la diabetes más grave. La hipoglucemia es uno de los eventos más traumáticos para los pacientes con diabetes.

Además, este sistema de monitoreo también permite una proyección a dos horas: por medio de un gráfico, el sistema muestra el patrón que debería seguir la glucemia en las próximas dos horas y prevenir escenarios.

Otra de las funciones es la predicción nocturna, que avisa cuál es el riesgo que tiene el paciente de tener un evento de glucosa bajo durante la noche.

La información se transmite por bluetooth a una aplicación en el celular que informa los valores, lo que permitirá evitar las bajadas de azúcar y mejorar la calidad de vida, ya sea con la corrección de dosis de insulina o por medio de la ingesta de alimentos.

Costos y más detalles del dispositivo

Este nuevo sistema de monitoreo continuo tiene la autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), bajo estudios que respaldan el uso y fiabilidad de los dispositivos.

"Esto impactará sobre la calidad de vida de los pacientes con diabetes. Una persona que se acuesta con miedo a que se le baje el azúcar, no duerme bien. Además, tras un episodio de hipoglucemia el cuerpo tarda horas en recuperarse. Causa mucho distrés. Este tipo de dispositivos facilitará mucho la vida de las personas", señaló el especialista en Diabetes.

Tal cual los dispositivos de medición ya existentes, este sistema consta de un sensor que va adherido a la piel en la parte posterior del brazo, con un pequeño catéter subcutáneo.

Por lo pronto, se puede implementar solo en mayores de 18 años, aunque González confía que a futuro también esté disponible para los niños.

La nueva tecnología ya está disponible en Mendoza, y si bien dependerá de cada obra social o prepaga, el médico anticipó que se "vienen cubriendo los dispositivos anteriores, por lo que entendemos que debería tener la misma cobertura".

De no lograrse la cobertura, especificó que el precio de cada dispositivo ronda los 100.000 pesos.

Evolución de la diabetes

La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por presentar niveles altos de azúcar en sangre. Se estima que 1 de cada 10 argentinos de 18 años o más tiene diabetes y dado que, por varios años permanece sin síntomas, aproximadamente 4 de cada 10 personas que la padecen desconocen su condición.

La diabetes tipo 2 en niños y adolescentes está vinculada a la obesidad y el sobrepeso. Foto: MDZ La diabetes tipo 2 en niños y adolescentes está vinculada a la obesidad y el sobrepeso. Foto: MDZ

Las dos formas más frecuentes de diabetes son:

Diabetes tipo 1 : el páncreas no produce insulina, por lo tanto, la glucosa no puede ingresar a las células. Generalmente comienza antes de los 30 años y su tratamiento requiere seguir un plan de alimentación adecuado y la aplicación de inyecciones de insulina todos los días.

: el páncreas no produce insulina, por lo tanto, la glucosa no puede ingresar a las células. Generalmente comienza antes de los 30 años y su tratamiento requiere seguir un plan de alimentación adecuado y la aplicación de inyecciones de insulina todos los días. Diabetes tipo 2: es la forma más común. Si bien existe producción de insulina, esta es insuficiente y la misma actúa de forma incorrecta, de modo que el ingreso de la glucosa a las células, se ve dificultado (insulinorresistencia). Si bien suele comenzar después de los 40 años, la enfermedad se observa en forma cada vez más frecuente en personas más jóvenes. Este tipo de diabetes se asocia a sobrepeso y obesidad, alimentación inadecuada, falta de actividad física y antecedentes familiares de diabetes tipo 2.

El diagnóstico de la diabetes se realiza mediante la medición de la glucosa en sangre en ayunas. Mientras que la diabetes tipo 1 no se puede prevenir, la diabetes tipo 2 puede evitarse en gran medida adoptando un estilo de vida saludable, a través de un plan alimentario, actividad física y evitar fumar.