Días antes del cierre definitivo de Fate, Aluar le compró parte de su predio en US$27 millones

En una operación encuadrada en los artículos 72 y 73 de la Ley 26.831 de Mercado de Capitales, la fabricante de aluminio Aluar informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) la compra de parte del predio de Fate en la localidad de Virreyes, partido de San Fernando en US$ 27 millones.

"Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes a efectos de informar que con fecha 13 de febrero de 2026, Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. (en adelante “ Aluar ”) adquirió una fracción aproximada de 12,7 hectáreas del inmueble de Fate S.A.I.C.I. , (en adelante “ Fate ”) sito en la calle Blanco Encalada 3003, San Fernando, Provincia de Buenos Aires, las que se encuentran vinculadas actualmente a instalaciones que ocupa Aluar en su carácter de locataria y no afectan el área productiva de las instalaciones de Fate, por un precio total de dólares estadounidenses veintisiete millones (USD 27.000.0000.)", señala el comunicado, que ingreso a la CNV este miércoles.

El dato llamativo sobre la compra del predio es que la mayor parte del capital accionario de ambas empresas pertenece al mismo grupo empresario, vinculado a la familia Madanes Quintanilla . Hay que recordar, sin embargo, que dado que Aluar cotiza en la Bolsa de Valores de Buenos Aires y también en Wall Street, está obligada a informar a la Comisión Nacional de Valores todas las operaciones que involucran su patrimonio.

En la nota enviada a la CNV , Aluar detalla que "el Comité de Auditoria de Aluar , luego de analizar las condiciones de la operación, la documentación respaldatoria y la información complementaria a la que tuvo acceso, concluyó que las condiciones de la propuesta de adquisición del Predio formulada por Aluar a favor de Fate , pueden razonablemente considerarse adecuadas a las condiciones normales y habituales del mercado, para operaciones similares celebradas entre partes independientes".

Pasos legales

El Acta de Directorio aprobó la Propuesta de Aluar el 10 de febrero de 2026, para ser considerada luego por parte de Fate e informa que tanto el acta como el Informe del Comité de Auditoría, están a disposición de los accionistas en la Sede Social de Aluar, sita en Marcelo T. de Alvear 590, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs y en la Autopista de Información Financiera (AIF) de la Comisión Nacional de Valores, en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (Byma), y en el micrositio web del Mercado Abierto Electrónico (MAE)".

La carta, que lleva la firma del presidente de Aluar, Alberto Eduardo Martínez Costa, incluye también el número de CUIT de la sociedad (30-52278060-6), en cumplimiento de la Resolución General 492/06 de la Comisión Nacional de Valores.

La operación fue informada a la CNV este miércoles 18 de febrero, el mismo día en que se conoció la decisión de Fate de cerrar su planta de Virreyes y que generó la movilización de los 920 trabajadores despedidos -que cobrarán en su integridad las indemnizaciones que marca la ley vigente- y el dictado de la conciliación obligatoria por 15 días por la Secretaría de Trabajo.