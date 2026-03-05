Aseguran que filtrarán casi 50.000 archivos nuevos de Jeffrey Epstein que salpicarían a Donald Trump

Hasta casi 50.000 archivos más vinculados al condenado pedófilo Jeffrey Epstein serán publicados a finales de esta semana, y se cree que contienen acusaciones no verificadas sobre el presidente Donald Trump , de acuerdo informó Daily Mail.

Los archivos , que fueron mencionados en el lote de documentos publicado en enero, habían sido retenidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y el fiscal general adjunto, Todd Blanche, insistió en que se mantuvieron reservados para proteger a las sobrevivientes.

Esto ocurre después de que un análisis de The Wall Street Journal y CBS encontrara que 47.635 archivos parecían faltar en el conjunto de documentos publicado para cumplir con la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein (Epstein Files Transparency Act). El departamento afirmó que esos archivos habían sido retirados temporalmente para una revisión adicional y que deberían estar listos para volver a publicarse a finales de la semana.

Se cree que estos documentos contienen acusaciones no verificadas sobre el presidente estadounidense, entre ellas notas del FBI de entrevistas realizadas en 2019 con una mujer que hizo denuncias tanto contra Epstein como contra Trump.

Según trascendió, la mujer dijo que Epstein la presentó a Trump y afirmó que el ahora presidente de Estados Unidos la agredió en un encuentro violento cuando era menor de edad en 1983.

De izquierda a derecha: Donald Trump, Melania Trump, Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en Palm Beach, Florida, 12 de febrero de 2000. De izquierda a derecha: Donald Trump, Melania Trump, Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en Palm Beach, Florida, 12 de febrero de 2000.

Trump ha negado las acusaciones formuladas en su contra, y el FBI no realizó ninguna evaluación sobre la credibilidad de la denuncia. Además, la mujer fue considerada no elegible para el programa de compensación para víctimas de Epstein, que pagó acuerdos a más de 130 víctimas.

El Departamento de Justicia aseguró que no protegieron a Trump

Por otro lado, un funcionario del Departamento de Justicia afirmó que “nada ha sido eliminado”, aunque miembros demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que investiga el caso Epstein han criticado las partes censuradas (redactions) de los documentos.

“Puedo asegurar que cumplimos con el estatuto y que no protegimos al presidente Trump”, dijo el fiscal general adjunto Blanche en una conferencia de prensa el 30 de enero. “No protegimos ni dejamos de proteger a nadie”.