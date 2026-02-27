Bill Clinton habló sobre su relación con Jeffrey Epstein ante el Congreso: "Se lo ocultó a todo el mundo"

Tras la reciente declaración de su esposa Hillary, el expresidente Bill Clinton se sometió al interrogatorio del comité del Congreso de Estados Unidos. El líder demócrata reconoció haber tenido una relación breve con el empresario que terminó mucho antes de su condena.

Bill Clinton y Jeffrey Epstein en un evento. La foto fue filtrada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, hizo su comparecencia este viernes ante un comité del Congreso para testificar sobre su relación con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. El jueves hizo lo mismo su esposa, la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton.

En ese sentido, el exmandatario aseguró que "ella no tuvo nada que ver con Jeffrey Epstein": "Ella no recuerda ni siquiera haberlo conocido. Ni viajó con él ni visitó ninguna de sus propiedades".

Bill Clinton en una fiesta con Jeffrey Epstein Bill Clinton en una fiesta con Jeffrey Epstein Departamento de Justicia de Estados Unidos ¿Qué dijo Bill Clinton sobre su vínculo con Jeffrey Epstein? En su exposición, Bill Clinton señaló que "las niñas y mujeres cuyas vidas destruyó Jeffrey Epstein merecen no solo justicia, sino también sanación". Tras esto, confesó que tuvo una "breve relación con Epstein" que "terminó años antes de que sus crímenes salieran a la luz", y dijo: "Aunque nunca presencié durante nuestras limitadas interacciones ningún indicio de lo que realmente estaba sucediendo, estoy aquí para ofrecer lo poco que sé para que esto pueda evitar que algo así vuelva a suceder".

"No tenía idea de los crímenes que Epstein estaba cometiendo. No importa cuántas fotos me muestren, tengo dos cosas que al final del día importan más que su interpretación de esas fotos de hace 20 años: Sé lo que vi y, lo que es más importante, lo que no vi. Sé lo que hice y, lo que es más importante, lo que no hice", manifestó.

Luego, el expresidente remarcó: "No vi nada, y no hice nada malo. Como alguien que creció en un hogar con abuso doméstico, no solo no habría volado en su avión si hubiera tenido el más mínimo indicio de lo que estaba haciendo; yo mismo lo habría denunciado y habría liderado el llamado a la justicia por sus crímenes, no acuerdos preferenciales".