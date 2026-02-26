El presidente del Foro de Davos dejó su cargo por su vínculo con Jeffrey Epstein y hay escándalo

Se trata de Borge Brende, líder del Foro de Davos durante ocho años. De acuerdo a los archivos, mantuvo tres cenas de negocio e intercambió mensajes con Epstein.

Borge Brende, el presidente del Foro Económico Mundial, también conocido como Foro de Davos, anunció este jueves que dejaría su puesto luego que se conociera que tuvo alguna relación con el pederasta y traficador sexual Jeffrey Epstein.

La información fue difundida a través de un comunicado, cuya primera parte corresponde a una declaración de Brende y la segunda a los copresidentes, lo que indica que el anuncio se planeó cuidadosamente.

"Tras una cuidadosa reflexión, decidí dimitir", comunicó Brende, quien lideró la organización durante ocho años. Ahora, el miembro de la junta directiva, Alois Zwinggi, ocupará el cargo de presidente y director ejecutivo interino.

Qué vínculo había mantenido Borge Brende con Jeffrey Epstein El Foro abrió una investigación interna en torno a su relación con Epstein, con quien mantuvo tres cenas de negocio e intercambio mensajes, según revelan los archivos sobre el caso del criminal sexual hechos públicos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Jeffrey Epstein 1 Jeffrey Epstein. Archivo La primera reunión reconocida entre Brende y Epstein -a la que el primero afirmó que fue invitado por el exviceprimer ministro noruego, Terje Rod-Larsen- tuvo lugar en 2018, diez años después de que Epstein fuera condenado por prostitución de menores.