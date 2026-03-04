Caso Jeffrey Epstein: Bill Gates es citado por el Congreso de Estados Unidos

El Congreso de Estados Unidos solicita la comparecencia del filántropo Bill Gates por los casos de abusos de menores vinculados a Jeffrey Epstein.

El comité del Congreso de Estados Unidos encargado de la investigación sobre el fallecido empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, ha solicitado el testimonio del filántropo y cofundador de Microsoft Bill Gates, para avanzar en las pesquisas del caso.

El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, James Comer, ha pedido su comparecencia en una misiva que también ha dirigido al cofundador de Apollo Global Management Leon Black, a quien ha señalado como "la persona que más dinero ha transferido a Jeffrey Epstein".

"Algunas de las personas más poderosas del mundo han sido nombradas en los archivos de Epstein", ha subrayado Comer en una entrevista concedida este martes la cadena de televisión estadounidense Fox, remarcando su intención de "llevarlos a todos" ante la cámara para hacerles las debidas preguntas.

Los famosos vinculados a Bill Gates Según ha defendido Comer, tras señalar que han sido llamadas otras siete personas a entrevistas transcritas, el Comité de Supervisión "continúa buscando la verdad para los supervivientes y para todos los estadounidenses".

Jeffrey Epstein fue acusado en el año 2008. Foto: EFE Jeffrey Epstein fue un pedófilo multimillonario que grandes vínculos con celebridades. Foto Efe EFE Entre dichos nombres figuran, además de Bill Gates y Black, los de Kathryn Ruemmler y Doug Band --exasesores demócratas de la Casa--, Ted Waitt --fundador de Gateway, Inc-- y las asistentes de Epstein Lesley Groff y Sarah Kellen, según ha indicado Comer en una publicación en sus redes sociales.