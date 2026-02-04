Alianza global por la libertad: el fuerte mensaje de José Kast ante líderes conservadores europeos

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast , participó en la VII Cumbre Transatlántica por la Libertad de Expresión en Bruselas , donde llamó a fortalecer una alianza internacional para defender la libertad, la democracia y el sentido común frente a las restricciones al debate público.

La VII Cumbre Transatlántica por la Libertad de Expresión se realizó este 3 de febrero en el Parlamento Europeo y reunió a cerca de 250 dirigentes políticos y cívicos provenientes de más de 35 países. El encuentro congregó a representantes de los principales bloques conservadores europeos, entre ellos European Conservatives and Reformists (ECR), Patriots for Europe (PfE) y miembros del European People’s Party (PPE).

Durante su intervención, Kast afirmó que la defensa de la libertad implica un compromiso profundo con la democracia y la dignidad humana. “Defender la libertad es un acto de coraje; defender la libertad humana es una rebeldía vanguardista; y defender la verdadera democracia es una responsabilidad histórica”, señaló.

El mandatario electo explicó que el objetivo de la alianza propuesta es caminar juntos para proteger principios fundamentales como la familia, el respeto a la persona humana y la libertad de conciencia, pilares que, según advirtió, sostienen la civilización democrática.

Kast alertó que cuando estos valores se debilitan , las consecuencias no se limitan al plano político. A su juicio, la erosión de la libertad termina fracturando la sociedad, debilitando la familia y silenciando la conciencia individual.

Kast explicó que la defensa de la libertad de expresión es una lucha que se libra simultáneamente en distintos ámbitos.

La batalla cultural, política y moral

Además, el presidente electo chileno sostuvo que el desafío actual no es solo resistir o denunciar, sino también participar activamente para influir y ganar espacios de poder. “El desafío es ganar ideas, debates, elecciones e instituciones”, afirmó, destacando el rol de Political Network for Values (PNfV) en la articulación de esta estrategia.

Según el, la defensa de la libertad de expresión es una lucha que se libra simultáneamente en los ámbitos cultural, político y moral, y requiere coordinación internacional.

Participación argentina y críticas a la regulación del discurso

Argentina tuvo una presencia destacada en la cumbre con la participación de la vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Clara Muzzio, y los diputados nacionales Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio.

Mayoraz advirtió sobre los riesgos de las regulaciones que avanzan sobre el debate público y el rol de las plataformas digitales. Sostuvo que la libertad de expresión es un derecho fundamental previo al Estado y cuestionó que las plataformas se conviertan en árbitros del pensamiento.

Santurio, en tanto, criticó el uso del concepto de “discurso de odio” como herramienta para restringir la libertad de expresión, alertando sobre la disputa por el control de la narrativa pública.