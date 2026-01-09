El Gobierno le busca la vuelta al turismo y propone recorrer Mendoza en motorhome

En los últimos días Mendoza quedó en la lista de destinos seleccionados por una prestigiosa revista de turismo como un destino que hay que conocer en 2026. Ahora, para alentar la llegada de turistas, el Gobierno lanzó Mendoza VanLife un sitio web donde se puede ver en detalle las zonas donde estacional en motorhome o van.

El Ente Mendoza Turismo (Emetur) lanzó oficialmente Mendoza VanLife, el primer programa integral de la provincia orientado al desarrollo del turismo en motorhomes, campers y vehículos recreativos. Las diferentes propuestas se pueden conocer ingresando en www.mendoza.tur.ar .

Potrerillos es uno de los puntos turísticos más elegidos de Mendoza.

Con la presencia de la presidenta del Emetur, Gabriela Testa; el director de Desarrollo Turístico e Innovación, Marcelo Reynoso, y el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet, este mediodía, en La Enoteca, se presentó Mendoza VanLife. Se trata del primer programa integral de la provincia orientado al desarrollo del turismo en motorhomes, campers y vehículos recreativos. Estuvieron presentes también funcionarios del Emetur y referentes vinculados a esta modalidad de viaje en pleno crecimiento.

Mendoza VanLife busca posicionar a Mendoza como destino líder en Sudamérica para los viajes en motorhome que ofrecen libertad, simplicidad y aventura, explorando lugares y viviendo de manera nómade, y de este modo capitalizar la diversidad paisajística de la provincia, su clima favorable, su conectividad y la creciente demanda internacional.

Durante la presentación, se explicó que Mendoza VanLife no fue concebido solo como un nombre, sino como una marca que sintetiza una forma de viajar y de vivir la experiencia turística. La combinación entre el concepto VanLife y el territorio mendocino dio lugar a una identidad moderna, internacional y auténtica, asociada a la cordillera de los Andes, las rutas escénicas entre viñedos y los paisajes naturales de la provincia.

Al respecto, Gabriela Testa comentó que “el turismo en motorhomes experimentó un crecimiento sostenido a nivel global, especialmente luego de la pandemia, cuando los viajeros comenzaron a priorizar experiencias al aire libre, mayor autonomía y contacto directo con la naturaleza”. La funcionaria agregó que, en este contexto, “Mendoza se presenta como un escenario ideal para consolidar este segmento, gracias a su amplia oferta de atractivos naturales, culturales y enoturísticos distribuidos en todo el territorio”.

Recorrer Mendoza en motorhome

Mendoza VanLife contempló una estrategia integral de desarrollo, que incluyó:

Relevamiento de espacios públicos y privados aptos para pernocte y estadía de campers.

Diseño y desarrollo de infraestructura específica, con áreas de servicio equipadas con electricidad, agua potable, wifi, espacios sanitarios y sistemas de seguridad.

Identificación de zonas estratégicas para impulsar nodos de servicios y circuitos turísticos temáticos.

Promoción de la inversión privada y articulación con emprendimientos locales.

Posicionamiento de Mendoza como destino innovador y sostenible.

En el momento del lanzamiento, 30 emprendimientos, de diferentes departamentos de la provincia, ya se encuentran inscriptos para formar parte del programa:

En Luján de Cuyo: Terralta Camping; Dolium Bodega Subterránea.

En Santa Rosa: Estancia La Luz.

En San Martín: Bodega Lancellotti – Hospedaje La Cautiva; Las Tanas.

En Junín: Finca Don Juan Piedra Alta; Club de Pesca, Caza y Náutica Junín; Pinar de Junín.

En Las Heras: Camping Suizo; Camping Ranquil Luncay; Cabañas El Challao; Cabañas Uspallata.

En Lavalle: Huerto Encantado; Camping El Chañar; Finca Los Teros; Puesto Santa Lucía.

En San Rafael: Casartero Eco Posada; Saint Bernard.

En Malargüe: Laberintos Carmona.

En General Alvear: Terra Nostra; El Patio de Babushka; Las Potrancas; Complejo Turístico Pinar del Sol; Parador Las Carretas.

En Tupungato: Bodega Familia Giaquinta.

En Tunuyán: Camping Municipal Manzano Histórico; Camping Municipal Manzano Histórico N°2; Camping Municipal Manzano Histórico N°3.

En San Carlos: El Chaca y Camping para Motorhome.

Las inscripciones para participar del programa continúan abiertas. Los interesados deben completar el siguiente formulario: https://forms.gle/gWd541AZQocYZbaP6.

Un impacto positivo para las economías locales

Durante la presentación de Mendoza VanLife se remarcó que el desarrollo del turismo en motorhomes genera beneficios directos para las economías locales, como la descentralización del turismo, llevando visitantes a nuevos puntos del territorio; la generación de empleo local y nuevas oportunidades para prestadores turísticos; la extensión de la estadía promedio de los viajeros y la dinamización económica, especialmente en zonas rurales y de montaña.

Además, el programa promueve un modelo de turismo sostenible, basado en el respeto por el ambiente y la valorización del patrimonio natural y cultural.

Infraestructura innovadora y adaptada al visitante

El proyecto incluyó el diseño arquitectónico de módulos de servicios especialmente diseñados para recibir hasta cuatro campers por unidad, con posibilidad de escalar según la demanda y capacidad de cada punto.

Las instalaciones contemplaron: conexiones eléctricas seguras; abastecimiento de agua potable; servicio de wifi; módulos sanitarios completos y sistemas de tratamiento mediante biodigestores. Este diseño permite proyectar una experiencia confortable, segura y alineada con los estándares internacionales de este segmento turístico. Se encuentra disponible para quienes lo quieran implementar.

Mendoza se posiciona como referente regional

Con el lanzamiento de Mendoza VanLife, la provincia avanzó en la consolidación de un producto turístico diferencial, innovador y competitivo, alineado con las tendencias globales de viaje.

La estrategia se enmarca en la visión del Emetur de promover un turismo sostenible, generador de desarrollo territorial y capaz de ampliar la matriz turística mendocina.