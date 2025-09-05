Buenos Aires el fin de semana: Jessica Pratt en el Colón, Burger Fest y Turismo Nacional

Nuevamente, este fin de semana, la Ciudad de Buenos Aires ofrecerá distintas actividades . Con una agenda que incluye propuestas culturales, al aire libre y recreativas: desde la primera presentación de la soprano australiana Jessica Pratt, pasando por el homenaje a la hamburguesa, hasta el Turismo Nacional que llega al autódromo Oscar y Juan Gálvez.

Con la llegada de la primavera en las próximas semanas, el Jardín Botánico Carlos Thays, ubicado en Avenida Santa Fe 3951, ofrecerá visitas guiadas todos los fines de semana y feriados para descubrir los brotes de las especies que crecen en el espacio.

A pocos metros, en el Ecoparque de la Ciudad, en Avenida Santa Fe y Avenida Sarmiento, se podrá acceder al mirador del Lago Darwin y observar distintas especies. La entrada no requiere inscripción previa y estará disponible de martes a domingos a las 15 horas.

Si bien será la única actividad deportiva en la agenda del fin de semana, promete ser una de las más atractivas: la vuelta del Turismo Nacional al autódromo Oscar y Juan Gálvez, con un evento solidario que reunirá a 200 pilotos junto a invitados y titulares. El sábado a las 16.20 será la final de la Clase 2; luego se disputarán las clasificaciones y el domingo se realizarán las tres carreras. El acceso será con la entrega de un alimento no perecedero.

En el Planetario Galileo Galilei se presentará Un geólogo en Marte, un microshow interactivo protagonizado por el Perseverance, el robot de la NASA. La réplica, realizada por alumnos del secundario técnico de la Escuela Hölters, estará en el domo 360° los sábados y domingos al comienzo de las funciones fulldome de las 13, 15.30 y 18, además de en las visitas guiadas de las 14 y 16.30. Las entradas cuestan $3.000 y se adquieren en entradasba.buenosaires.gob.ar

En el ámbito gastronómico, se llevará a cabo una nueva edición del Burger Fest, con más de 30 puestos y food trucks que ofrecerán opciones vegetarianas y sin TACC, además de un gran patio cervecero. La actividad será durante el fin de semana, de 12 a 20 horas, en el Hipódromo de Palermo.

Actividades culturales y artísticas

Entre las grandes propuestas de la agenda se encuentra la primera presentación de la soprano australiana Jessica Pratt, este domingo a las 17 horas en el Teatro Colón, en el marco del ciclo Grandes Intérpretes, junto al pianista Kamal Khan. El programa incluirá obras de Chopin, Bellini y otros grandes artistas. Las entradas se consiguen en la boletería del Teatro (Tucumán 1171) o en teatrocolon.org.ar.

En el Centro Cultural Recoleta (Junín 1530) se rendirá un tributo a grandes artistas de una década musical argentina con Canción sobre canción. El ciclo se llevará a cabo todos los viernes de septiembre y comenzará esta semana a las 19.30 con la presentación de Sebastián Furman. También participarán Daniela Herrero, Rosario Ortega y Los Atorrantes.

Para los amantes del tango, la compañía del San Martín presentará Pasos en la noche en el Teatro Coliseo, una obra en homenaje a Eduardo Rovira. Las funciones serán de jueves a domingo, y la próxima semana de jueves a viernes. Entradas disponibles en complejoteatral.gob.ar.

Desde Tokio, se proyectarán diez películas en copias de 35 mm del director japonés Seijun Suzuki en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín (Avenida Corrientes 1530). La proyección será el martes 16 de septiembre y las entradas se adquieren en complejoteatral.gob.ar.

Al Teatro Regio (Avenida Córdoba 6056) llega El vestido, una versión de Ana Alvarado sobre la obra de María Teresa Andruetto. El espectáculo, destinado a adultos y adolescentes, transcurre durante un casamiento y es interpretado por el grupo de Titiriteros del Teatro San Martín. Estrena este viernes y se presentará de jueves a domingo a las 20 horas. Entradas en complejoteatral.gob.ar.

En la FotoGalería Sara Facio del Teatro San Martín (Avenida Corrientes 1530) se inauguró Paisaje interior, una muestra de Marcos Furer que recorre tres décadas en el país a través de fotografías en blanco y negro. Puede visitarse de martes a domingos de 14 a 20 horas.

En la Usina del Arte (Caffarena 1) se presentará un grupo de músicos integrado por Oriana Kemelmajer Arias, Graciela Alías, Haydée Seibert Francia, Julio Domínguez, Lucas Brass y Hugo Asrin, con obras del compositor austríaco Franz Schubert. Será este domingo a las 11.30. Las entradas se entregan media hora antes del inicio en la Usina.