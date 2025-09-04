Jesse & Joy anunciaron su regreso a la Argentina en mayo de este año y cumplieron con lo prometido: una gira que incluye presentaciones en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Tucumán y que tendrá como broche final la provincia de Mendoza .

El esperado tour ya comenzó a desplegarse con gran éxito y la noche del martes en el Movistar Arena de Buenos Aires fue una prueba contundente del cariño que el público argentino mantiene intacto por los hermanos Huerta. Después de recorrer México, Chile y Estados Unidos con un repertorio cargado de nostalgia y nuevos aires, el dúo mexicano desembarcó en la Argentina con un show que combinó baladas inolvidables, energía pop y un despliegue audiovisual que hizo vibrar a miles de fanáticos.

Embed - Jesse & Joy brilló en Buenos Aires y así se prepara para romperla en Mendoza: todo lo que tenés que saber

De regreso en Sudamérica, los hermanos del dúo musical Jesse & Joy se presentaron en la noche del martes en el Movistar Arena con un show que recorrió sus canciones más populares e hizo emocionar a sus fans argentinos.

Temas como “Si te vas”, “Esto es lo que soy”, “Me quiero enamorar”, “Ya no quiero”, “Lo que nos faltó”, “Te esperé”, “Tanto”, “Me voy”, “Respirar”, “Adiós”, “Nuevos recuerdos”, “Llegaste tú”, “3 A.M.”, “Valió la pena”, “Me soltaste”; sonaron en el estadio de Buenos Aires a coro con los fanáticos argentinos.

MND08332 Jesse & Joy en Buenos Aires. Créditos: RS Fotos.

La velada tuvo uno de sus momentos más memorables cuando Jesse & Joy sorprendieron al público con una versión especial de Música Ligera, el clásico de Soda Stereo, generando una ovación que unió generaciones y nacionalidades en un mismo coro.

Todavía quedan entradas disponibles

El tour continuará por distintas ciudades argentinas y tendrá su cierre en Mendoza, el martes 9 de septiembre a las 21 horas en el Arena Maipú Stadium. La cita promete ser una noche cargada de baladas, melancolía y emoción, en la que los fanáticos mendocinos podrán vivir en carne propia el fenómeno que ya conquistó al público porteño.

Precios de entradas disponibles:

Arena: $145.600

Platea: $123.200

Gold: $112.000

Platea media par e impar: $95.200

Las localidades se encuentran a la venta a través de ticketek.com y se recomienda adquirirlas con anticipación, ya que el resto de la gira ha mostrado una alta demanda de tickets.

Con una carrera que supera los 15 años y un repertorio que atraviesa géneros y emociones, Jesse & Joy confirman con El Despecho Tour que siguen siendo referentes indiscutidos de la balada pop en español.