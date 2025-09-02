Entre lagunas y humedales: dos secretos de Buenos Aires que merecen ser descubiertos

En la extensa geografía de la provincia de Buenos Aires hay lugares que, lejos de los circuitos turísticos más masivos, resguardan paisajes y memorias únicas. Puan y Campana son dos ejemplos de destinos que invitan a descubrir una cara distinta del territorio bonaerense, con historias y entornos que sorprenden por su singularidad.

En el suroeste provincial, Puan ofrece tranquilidad de pueblo y un contacto íntimo con la naturaleza. La Laguna de Puan, con sus 700 hectáreas, es el corazón del lugar: allí se puede practicar pesca, pasear en bote o recorrer la isla que fue declarada Reserva Natural y Cultural. En ese entorno, además de la biodiversidad, se conservan huellas del pasado como la casa de Rómulo Franco, primer dirigente del partido.

Puan también combina espiritualidad y vistas únicas desde el monasterio Santa Clara de Asís y el Templo Mirador Millennium, una construcción de 20 metros que domina el paisaje y conmemora los dos milenios del nacimiento de Jesucristo. A ello se suma la vieja estación de tren, inaugurada en 1886, que permanece casi intacta como símbolo de otra época.

La laguna, el monasterio y el templo mirador convierten a Puan en un destino sorprendente en pleno sudoeste bonaerense.

Campana, en tanto, conjuga desarrollo industrial con naturaleza silvestre. A solo 80 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, su perfil portuario y siderúrgico convive con el Parque Nacional Ciervos de los Pantanos, un área protegida de más de 5.000 hectáreas que resguarda humedales y fauna característica del Delta del Paraná. Allí se puede recorrer senderos agrestes, observar aves y adentrarse en un ecosistema vital para la purificación del agua.

image Entre industrias y humedales, Campana abre la puerta al Parque Nacional Ciervos de los Pantanos y al encanto del Delta del Paraná. Turismo de Buenos Aires

La ciudad, además, guarda atractivos históricos como su estación ferroviaria de estilo inglés y el Monumento al Primer Automóvil Argentino, creado por Manuel Iglesias en 1907. El Paseo Costanero completa la experiencia con caminatas frente al Paraná de las Palmas y excursiones náuticas hacia las islas del delta.

Tanto Puan como Campana son destinos que, desde distintos ángulos, rescatan el valor de lo genuino: la calma de las lagunas y sierras del interior, y la convivencia entre industria y naturaleza en la ribera norte. Dos secretos que merecen salir del anonimato en el mapa turístico bonaerense.