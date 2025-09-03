El Gobierno porteño apeló a la cautelar e insiste en no pagar el transporte de los cartoneros

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que apelará la cautelar dictada por el Juzgado de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario, a raíz de un planteo de la Federación de Cooperativas de Reciclado. Además, cumplirá con la resolución judicial y restablecerá el servicio de traslado de cartoneros desde el Conurbano hasta una resolución.

En este comunicado, el Gobierno porteño aclaró que el transporte de recuperadores urbanos no figura como una obligación en el Concurso Público N.º 1/2021, regulado por el sistema de reciclado.

Según destacaron, en los últimos años se avanzó en la bancarización de los pagos directos a todos los recuperadores, se implementó un control biométrico de asistencia y se reforzaron las rutas más críticas para mejorar la logística.

El posteo de Jorge Macri después de que el gobierno apele a la cautelar.

Desde el 1° de agosto se había modificado el esquema de traslados financiado por la Ciudad, que hasta entonces cubría a 3.100 cartoneros provenientes de la Provincia de Buenos Aires. Ese beneficio alcanzaba solo a cuatro de las doce cooperativas adjudicatarias, vinculadas al dirigente social Juan Grabois.

La justificación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

El Gobierno porteño argumentó que la medida buscaba dar más equidad al sistema, ya que otros trabajadores esenciales de servicios urbanos, como barrenderos, operarios de higiene o empleados de espacios verdes, también se trasladan a diario desde el Conurbano sin contar con transporte subsidiado.

Además, explicaron que los recursos que se destinaban al traslado serán reinvertidos en mejoras de infraestructura en los Centros Verdes, en aumentar la capacidad productiva y en reforzar las rutas de recolección en las zonas con mayor volumen de material reciclable.