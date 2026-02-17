Celulares compatibles con Starlink: qué modelos se conectan sin antenas y cómo se activa

La conectividad móvil está dando un giro que, hasta hace poco, parecía ciencia ficción: celulares comunes que se conectan directo a satélites, sin antenas externas ni WiFi. Esa es la apuesta de Starlink denominada "Direct-to-Cell", la red de SpaceX que convierte parte de su constelación en “torres” en órbita baja y permite mantener comunicación básica cuando no hay señal terrestre. La clave: no es para cualquier equipo, ni funciona igual en todos los países. Depende de modelos compatibles, software actualizado y acuerdos con operadoras.

El concepto es simple: cuando el celular se queda sin cobertura tradicional , puede enviar y recibir mensajes y compartir ubicación usando satélites compatibles como enlace. En planes y zonas seleccionadas, la conexión aparece de forma automática (según el operador) y el usuario solo nota que el teléfono “agarra” una red satelital.

En el corto plazo, el foco está en mensajería (y, en algunos casos, funciones “livianas” de apps). La promesa hacia adelante es más ambiciosa: sumar voz y datos para ampliar el uso cotidiano, además del valor obvio en emergencias o lugares remotos.

No todos los celulares pueden subirse a esta ola. La compatibilidad suele combinar hardware (módem) y software. En la lista más mencionada aparecen:

iPhone 14 o posteriores con iOS 18 o superior.

Google Pixel 9 o posteriores con Android 15 o superior.

Samsung Galaxy S21 en adelante, y plegables Z Flip/Fold 3 en adelante, con One UI 6.1 o superior.

Detrás de esos nombres hay un denominador común: equipos preparados para redes satelitales “NTN” (Non-Terrestrial Networks) bajo estándares modernos, como 3GPP Release 17, que habilitan mensajería directa “Direct-to-Handset” en pruebas y despliegues.

También se mencionan modelos recientes de Motorola, Honor, Vivo, Oppo, Redmi y Xiaomi en función del módem que incorporen, pero ahí la compatibilidad tiende a variar más por región, operador y versión del sistema.

starlink3 La activación se gestiona desde ajustes del sistema, pero depende de acuerdos regionales vigentes. Shutterstock

Cómo se activa en iPhone y Android y por qué depende de tu operadora

En iPhone, Apple explica que desde iOS 18 existe “Messages via satellite” para iPhone 14 o posterior en países habilitados, como Estados Unidos, Canadá, México y Japón, y requiere estar al aire libre con buena vista del cielo.

Del lado Starlink/operadoras, el modelo más visible es T-Satellite (T-Mobile + Starlink): no exige antenas ni configuraciones complejas y se activa cuando el teléfono queda fuera del alcance de torres tradicionales; T-Mobile incluso publica páginas de soporte con requisitos y funcionamiento.

La letra chica es la que define la experiencia real: no es una función “universal”, sino una prestación atada a acuerdos locales y a planes seleccionados. Por eso, aunque la tecnología de SpaceX ya funciona en mercados concretos, su llegada y condiciones pueden cambiar según el país y la operadora que la integre.