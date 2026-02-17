Celulares compatibles con Starlink: qué modelos se conectan sin antenas y cómo se activa
La función Direct-to-Cell de Starlink permite enviar SMS y compartir ubicación cuando no hay señal ¿Cuáles son los requisisitos y los equipos compatibles?
La conectividad móvil está dando un giro que, hasta hace poco, parecía ciencia ficción: celulares comunes que se conectan directo a satélites, sin antenas externas ni WiFi. Esa es la apuesta de Starlink denominada "Direct-to-Cell", la red de SpaceX que convierte parte de su constelación en “torres” en órbita baja y permite mantener comunicación básica cuando no hay señal terrestre. La clave: no es para cualquier equipo, ni funciona igual en todos los países. Depende de modelos compatibles, software actualizado y acuerdos con operadoras.
Qué es Direct-to-Cell y qué permite hoy en Starlink
El concepto es simple: cuando el celular se queda sin cobertura tradicional, puede enviar y recibir mensajes y compartir ubicación usando satélites compatibles como enlace. En planes y zonas seleccionadas, la conexión aparece de forma automática (según el operador) y el usuario solo nota que el teléfono “agarra” una red satelital.
Qué celulares son compatibles (y qué requisito técnico los une)
No todos los celulares pueden subirse a esta ola. La compatibilidad suele combinar hardware (módem) y software. En la lista más mencionada aparecen:
- iPhone 14 o posteriores con iOS 18 o superior.
- Google Pixel 9 o posteriores con Android 15 o superior.
- Samsung Galaxy S21 en adelante, y plegables Z Flip/Fold 3 en adelante, con One UI 6.1 o superior.
Detrás de esos nombres hay un denominador común: equipos preparados para redes satelitales “NTN” (Non-Terrestrial Networks) bajo estándares modernos, como 3GPP Release 17, que habilitan mensajería directa “Direct-to-Handset” en pruebas y despliegues.
Cómo se activa en iPhone y Android y por qué depende de tu operadora
En iPhone, Apple explica que desde iOS 18 existe “Messages via satellite” para iPhone 14 o posterior en países habilitados, como Estados Unidos, Canadá, México y Japón, y requiere estar al aire libre con buena vista del cielo.
Del lado Starlink/operadoras, el modelo más visible es T-Satellite (T-Mobile + Starlink): no exige antenas ni configuraciones complejas y se activa cuando el teléfono queda fuera del alcance de torres tradicionales; T-Mobile incluso publica páginas de soporte con requisitos y funcionamiento.
La letra chica es la que define la experiencia real: no es una función “universal”, sino una prestación atada a acuerdos locales y a planes seleccionados. Por eso, aunque la tecnología de SpaceX ya funciona en mercados concretos, su llegada y condiciones pueden cambiar según el país y la operadora que la integre.