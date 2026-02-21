La DGE giró fondos para que las escuelas hagan arreglos de cara al inicio de clases

De cara al inicio del ciclo lectivo 2026, la Dirección General de Escuelas (DGE) transfirió fondos a los establecimientos educativos con el objetivo de que cada uno implemente algunos arreglos y mantenimientos indispensables para que el regreso a las clases el 25 de febrero sea en óptimas condiciones edilicias.

En total, la inversión ronda los $2.800 millones, entre fondos fijos y otros gastos en materiales y herramientas.

En primer lugar, el 10 de febrero se acreditaron más de $1.679 millones en concepto de Fondo Inicio. Fue destinado a 1.510 escuelas de toda la provincia . Estos recursos fueron transferidos directamente a cada institución para atender necesidades de mantenimiento y reparaciones menores antes del comienzo de clases

Los montos asignados por establecimiento oscilaron entre los $472.000 y $2.183.000 , con un promedio cercano a $1.080.000, en función de las dimensiones del edificio y su matrícula.

La idea es que sean usados para resolver intervenciones menores pero prioritarias para el mantenimiento de instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas; reposición de vidrios y cerraduras; limpieza y mantenimiento de tanques de agua y bombas; recarga de extintores; desinfecciones; y adquisición de insumos esenciales para el funcionamiento institucional.

Otros fondos en pintura y equipamiento

A esta inversión se suma la provisión de pintura y herramientas por $698.850.000, destinada a fortalecer el mantenimiento edilicio en establecimientos educativos en todo el territorio.

Asimismo, ya se encuentran acreditados los fondos escolares correspondientes al mes de febrero, que representan una inversión aproximada de $453,6 millones, destinados a asegurar el funcionamiento cotidiano de las instituciones.

En paralelo, la Subsecretaría de Infraestructura Escolar ejecutó el operativo de entrega e instalación de ventiladores de pared en más de 850 escuelas, con una inversión de $200 millones, beneficiando a más de 320.000 estudiantes.