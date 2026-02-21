Presenta:

La DGE giró fondos para que las escuelas hagan arreglos de cara al inicio de clases

Las transferencias acreditadas semanas atrás deben ser usadas para el mantenimiento general. Además, entregaron pintura y equipamiento.

La DGE envió fondos para que las escuelas hagan reparaciones menores de cara al inicio de clases.&nbsp;

De cara al inicio del ciclo lectivo 2026, la Dirección General de Escuelas (DGE) transfirió fondos a los establecimientos educativos con el objetivo de que cada uno implemente algunos arreglos y mantenimientos indispensables para que el regreso a las clases el 25 de febrero sea en óptimas condiciones edilicias.

En total, la inversión ronda los $2.800 millones, entre fondos fijos y otros gastos en materiales y herramientas.

Fondo Inicio para reparaciones

En primer lugar, el 10 de febrero se acreditaron más de $1.679 millones en concepto de Fondo Inicio. Fue destinado a 1.510 escuelas de toda la provincia. Estos recursos fueron transferidos directamente a cada institución para atender necesidades de mantenimiento y reparaciones menores antes del comienzo de clases

Los montos asignados por establecimiento oscilaron entre los $472.000 y $2.183.000, con un promedio cercano a $1.080.000, en función de las dimensiones del edificio y su matrícula.

La DGE convoca a pintar las escuelas públicas.

La idea es que sean usados para resolver intervenciones menores pero prioritarias para el mantenimiento de instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas; reposición de vidrios y cerraduras; limpieza y mantenimiento de tanques de agua y bombas; recarga de extintores; desinfecciones; y adquisición de insumos esenciales para el funcionamiento institucional.

Otros fondos en pintura y equipamiento

A esta inversión se suma la provisión de pintura y herramientas por $698.850.000, destinada a fortalecer el mantenimiento edilicio en establecimientos educativos en todo el territorio.

Asimismo, ya se encuentran acreditados los fondos escolares correspondientes al mes de febrero, que representan una inversión aproximada de $453,6 millones, destinados a asegurar el funcionamiento cotidiano de las instituciones.

En paralelo, la Subsecretaría de Infraestructura Escolar ejecutó el operativo de entrega e instalación de ventiladores de pared en más de 850 escuelas, con una inversión de $200 millones, beneficiando a más de 320.000 estudiantes.

