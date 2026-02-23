El PJ controlará dos Concejos Deliberantes en el Este y en Rivadavia habrá mayoría opositora

Este domingo se realizaron las elecciones de concejales en seis departamentos mendocinos. En Santa Rosa, La Paz y Rivadavia se renovaron cinco bancas de sus respectivos concejos deliberantes, reorganizando el equilibrio de fuerzas entre el oficialismo y la oposición.

En Santa Rosa y La Paz el peronismo ganó ampliamente en los comicios de este domingo, ratificando la mayoría oficialista en los cuerpos municipales locales.

En Santa Rosa obtuvieron una banca de concejales por el peronismo Magdalena Ascurra, Leo Saile y Hernán Dube, tras el 46% de los votos obtenidos por el frente Santa Rosa Gana.

En tanto, La Libertad Avanza+Cambia Mendoza obtuvo el 23% de los votos y consiguió un solo escaño que será ocupado por Leandro Barrera. A su vez, el espacio Ahora Santarrosinos también obtuvo una banca que estará ocupada por Débora Quiroga, tras alcanzar el 15% de los votos.

Melisa Ibáñez (PJ)

Magdalena Ascurra (PJ)

Leo Saile (PJ)

Hernán Dube (PJ)

Diego Ercoli (LLA+CM)

Liliana Campos (LLA+CM)

Leandro Barrera (LLA+CM)

Débora Quiroga (AS)

María José Buffa (AS).

En La Paz también ganó el frente Elegí Gestión La Paz, liderado por el intendente Fernando Ubieta y alzándose con el 54%.

fernando ubieta intendente (1).JPG ALF PONCE / MDZ

Con el resultado de los comicios en este departamento, entraron por el peronismo Alberto “Beto” Roza, Karen Martínez y “Colacho” Pérez.

Asimismo. por La Libertad Avanza+Cambia Mendoza obtuvieron una banca Nelson Poroyan y Maribel Pérez, tras el 33,9% que obtuvo el frente opositor en el departamento.

Estos serán los integrantes del Concejo Deliberante de Santa Rosa:

Virginia González (PJ)

Ivana Rosales (PJ)

Yair Moyano (PJ)

Alberto “Beto” Roza (PJ)

Karen Martínez (PJ)

“Colacho” Pérez (PJ)

Daniel Blanco (LLA+CM)

Ana Sol Pinto (LLA+CM).

Nelson Poroyan (LLA+CM)

Maribel Pérez (LLA+CM)

En Rivadavia el partido oficialista Sembrar sufrió una contundente derrota ante La Libertad Avanza+Cambia Mendoza.

Ricardo Mansur intendente de Rivadavia-3 Milagros Lostes - MDZ

La lista libertaria radical logró el 40% de los votos, mientras que el sector del intendente Ricardo Mansur quedó segundo con el 29%.

Por el frente opositor ingresarán al Concejo Deliberante Magalí Cozzari, Diego Jofré y Marcelo Gómez.

A su vez, el oficialismo solo obtuvo dos bancas en disputa que estarán en manos de Rodrigo Godoy y Corina Caruso.

A partir de este resultado, Mansur enfrentará el próximo periodo con una mayoría opositora en el Concejo Deliberante. Los libertarios y radicales ocuparán 5 bancas, mientras que el bloque oficialista tendrá cuatro representantes. En tanto, el peronismo quedará con un solo edil.

Estos serán los integrantes del Concejo Deliberante de Rivadavia:

Silvana Francese (LLA+CM)

Alejandro Flores (LLA+CM)

Magalí Cozzari (LLA+CM)

Diego Jofré (LLA+CM)

Marcelo Gómez (LLA+CM)

Luis Gonzalez García Llauró (Sembrar)

Marta Alicia Viviana Kihn (Sembrar)

Rodrigo Godoy (Sembar)

Corina Caruso (Sembrar)

Johanna Genovese (PJ)