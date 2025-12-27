Javier Milei celebró la aprobación del Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal: "Es un hecho histórico".

Javier Milei destacó la sanción del Presupuesto 2026 con equilibrio fiscal y la ley de Inocencia Fiscal, a la que definió como “revolucionaria”.

El presidente Javier Milei celebró la aprobación del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2026 y la sanción de la ley de Inocencia Fiscal, tras la votación en el Senado que arrojó 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención. A través de un extenso mensaje, el mandatario calificó el hecho como “histórico”.

LA LIBERTAD AVANZA



La aprobación de hoy con 46 votos afirmativos, 25 negativos y 1 abstención en general de la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2026 es un hecho histórico.



No hay registro de la aprobación de un presupuesto con… — Javier Milei (@JMilei) December 27, 2025 Según expresó, no existen antecedentes de un presupuesto con equilibrio fiscal aprobado por un espacio político no peronista con esos números. Milei comparó la votación con el Presupuesto 2017, al que señaló como el único antecedente similar, aunque remarcó que aquel contaba con déficit fiscal.

En su mensaje, el jefe de Estado agradeció de manera especial a Patricia Bullrich, Diego Santilli y a los 46 senadores que acompañaron la iniciativa. Para Milei, el respaldo parlamentario representó “un ejemplo de patriotismo y responsabilidad” en un contexto político que definió como clave para el rumbo económico del país.

Respecto de la ley de Inocencia Fiscal, el Presidente sostuvo que la norma “repara la estafa que el Estado le hizo a los argentinos durante 40 años”. En ese sentido, aseguró que la ley devuelve la libertad para utilizar los ahorros y los protege frente a eventuales decisiones de futuros gobiernos.

Milei destacó los cambios en los umbrales de evasión impositiva, que pasan de 1,5 millones de pesos a 100 millones para la evasión simple y a 1.000 millones para la evasión agravada. Además, subrayó la reducción del plazo de prescripción tributaria de cinco a tres años y la posibilidad de regularizar deudas sin consecuencias penales mediante el pago correspondiente.