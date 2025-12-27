Tras la impugnación, el kirchnerismo finalmente le cambió el nombre al "Manso Frente"

Se terminó la polémica, o al menos por ahora, por el nombre que utilizó La Cámpora para llamar al frente mediante el cual va a competir en las próximas elecciones municipales del 22 de febrero, cuando se voten concejales en los departamentos de Luján, Santa Rosa, Maipú, La Paz y Rivadavia. También en San Rafael, aunque allí el mismo espacio participará con otro nombre.

Sucede que luego de anunciarse como " Manso Frente " y que desde el espacio oficialista salgan a impugnar la lista por utilizar la misma palabra que es el eje de la estrategia de comunicación de la marca Mendoza, ahora el kirchnerismo confirmó su modificación .

Mediante una notificación a la Justicia, la que trata el expediente de la impugnación, confirmó el cambio de nombre de "Manso Frente" a "Fuerza Patria" , utilizando así la misma marca electoral que utilizó el frente nacional del peronismo que compitió en octubre pasado, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. En San Rafael competirá bajo el nombre "Alianza San Rafael Futuro".

De hecho, parte de esa interna que atraviesa el partido ya había quedado representada en la utilización de estos términos en las elecciones pasadas de octubre, cuando tras amenazas por ir en listas separadas se optó por conformar una unidad, la cual no se presentó como "Fuerza Patria", como sí ocurrió en otras provincias. En el caso de Mendoza fue "Fuerza Justicialista Mendoza" , utilizando así el término que ha definido históricamente al partido y con el que se sienten más identificados desde la conducción del partido, liderada por Emir Félix y los intendentes.

Una conducción que se presentará a estas elecciones municipales de febrero bajo distintas denominaciones. El frente "Fuerza Justicialista" competirá en Luján y Rivadavia, el frente Maipú Crece en ese municipio, el frente San Rafael en Marcha en la comuna del sur, el frente Elegi Gestión La Paz en el este y el frente Santa Rosa Gana para el municipio que conduce Destéfanis.

La impugnación que motivó el cambio del "Manso Frente"

Hasta antes del 25 de diciembre tenía tiempo cada espacio político para dirimir las listas para las próximas elecciones del 22 de febrero (hasta el 3 de enero tienen tiempo de presentar los candidatos aunque la mayoría ya lo hizo) por lo que ese fue le plazo mediante el cual se conoció la irrupción de este nuevo frente camporista. Confirmando así la ruptura definitiva del kirchnerismo, bajo los sellos partidarios de Uninón Popular y Partido Federal, con respecto a la conducción del PJ. Un quiebre que parecía anticiparse tras el desarrollo del congreso partidario en el que se definió el mecanismo para la elección de candidatos.

Al conocerse en esa ocasión el nombre del "Manso Frente", desde el frente de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza presentaron una impugnación ante la Junta Electoral, argumentando que es un nombre "objetivamente susceptible de inducir a confusión en el electorado, al reproducir el elemento distintivo 'Manso' que integra y domina una campaña institucional oficial de alcance provincial y nacional 'Mendoza, Manso Destino', ampliamente difundida por el Gobierno de Mendoza", según expresa la presentación de los apoderados de los dos partidos, Ángela Floridia y Agustín Boato.

En ese escrito pidieron el rechazo del rechazo del nombre elegido o en su defecto que se intime a una modificación, lo que terminó sucediendo.