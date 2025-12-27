El Gobierno agradeció a Israel por reconocer la disputa de Argentina con el Reino Unido por las Islas Malvinas

La reacción del funcionario ocurrió luego de que Sa’ar hablara públicamente del anuncio de la empresa israelí Navitas Petroleum que, mediante su filial británica, busca llevar adelante actividades de exploración hidrocarburífera en el Atlántico Sur , en un área reclamada por la Argentina .

“Recientemente, la sociedad israelí Navitas Petroleum anunció que su filial británica, Navitas Petroleum Development and Production, desarrollará actividades en el Océano Atlántico Sur en una zona cuya soberanía está en disputa entre Argentina y el Reino Unido . Israel tiene relaciones especiales con Argentina bajo el liderazgo del Presidente Dr. Javier Milei, que son tenidas en profunda estima por el pueblo de Israel”, dice el comienzo del posteo del canciller de Israel.

“Por lo tanto, aunque se trata de una empresa privada y no de una actividad en la que el Gobierno de Israel esté involucrado de alguna manera, lamentamos los difíciles sentimientos que esto ha causado en la Argentina en este contexto. Israel espera que la disputa entre Argentina y el Reino Unido se resuelva mediante el diálogo entre las partes y por medios pacíficos”, añadió.

Al día siguiente, Quirno le respondió esa publicación, con agradecimiento: “Valoro las declaraciones del Canciller del Estado de Israel, Gideon Sa’ar (@gidonsaar), en las que reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido”.

Valoro las declaraciones del Canciller del Estado de Israel, Gideon Sa’ar ( @gidonsaar ), en las que reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido. La Cuestión de las Islas Malvinas debe resolverse mediante la negociación entre las partes,… https://t.co/2NrZDQ356d

“La Cuestión de las Islas Malvinas debe resolverse mediante la negociación entre las partes, de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas y el derecho internacional. En este marco jurídico, las empresas de cualquier nacionalidad deben abstenerse de avanzar de manera unilateral en la exploración o explotación de recursos naturales en el área en disputa y nuestro país continuará adoptando todas las medidas necesarias para impedir que ello ocurra”, destacó el canciller argentino.

“La Argentina y el Estado de Israel mantienen una relación estratégica, sustentada en valores compartidos, el respeto mutuo y un diálogo franco, que permite abordar con madurez y responsabilidad todas las cuestiones”, concluyó.

La semana pasada, la Cancillería argentina había rechazado la autorización del gobierno de las Islas Malvinas a una empresa británica para la explotación petrolera en el yacimiento Sea Lion. El Gobierno calificó esas operaciones como “ilegítimas e ilegales” y advirtió con acciones legales por la violación al derecho internacional.

“Quienes intervengan o faciliten dichas actividades quedarán expuestos a la adopción de medidas administrativas, legales y judiciales, incluyendo sanciones, restricciones operativas, inhabilitaciones y acciones en jurisdicciones nacionales e internacionales”, se precisó en un comunicado oficial.