Israel toma distancia de una petrolera que operará en Malvinas y se expresa a favor de Argentina

El canciller israelí posteó en X un claro mensaje en favor de Javier Milei y enfatizó la necesidad de resolver la disputa de soberanía por las Islas Malvinas.

El presidente Javier Milei y el canciller de Israel, Gideon Sa'ar, tras su encuentro en Casa Rosada este año

Hace dos semanas el Gobierno Nacional hizo un fuerte reclamo a través de Cancillería, debido a dos empresas petroleras extranjeras que realizarán exploración off shore en las Islas Malvinas. Ambas planean comenzar la extracción de barriles en 2028, siendo una de ellas británica y otra israelí. Debido a las actividades de esta última, Navitas Petroleum Development and Production Limited, el canciller israelí salió en las últimas horas por redes sociales a desligarse de ella y reiterar el apoyo a Javier Milei.

Cancillería Islas Malvinas La Cancillería publicó un duro comunicado semanas atrás contra el avance petrolero en las Islas Malvinas. La postura de Israel Para dejar clara la posición oficial de Israel, el canciller Gideon Sa´ar separó la visión del país de las actividades de la empresa. Según describió, Navitas incluso está operando a través de una filial británica y ni siquiera el gobierno israelí tiene participación en sus proyectos.

"Israel mantiene una relación especial, sólida y estrecha con la Argentina bajo el liderazgo del presidente Dr. Javier Milei, que el pueblo de Israel aprecia de manera especial", aseguró el político israelí. Además, aseguro lamentar "el malestar que esta situación ha generado en la Argentina".

posteo canciller de Israel El posteo en X del canciller de Israel: Fuente: X Por último, llegó incluso a a desear que la disputa entre el Reino Unido y la República Argentina se resuelva "mediante el diálogo entre las partes y por medios pacíficos".