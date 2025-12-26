Israel toma distancia de una petrolera que operará en Malvinas y se expresa a favor de Argentina
El canciller israelí posteó en X un claro mensaje en favor de Javier Milei y enfatizó la necesidad de resolver la disputa de soberanía por las Islas Malvinas.
Hace dos semanas el Gobierno Nacional hizo un fuerte reclamo a través de Cancillería, debido a dos empresas petroleras extranjeras que realizarán exploración off shore en las Islas Malvinas. Ambas planean comenzar la extracción de barriles en 2028, siendo una de ellas británica y otra israelí. Debido a las actividades de esta última, Navitas Petroleum Development and Production Limited, el canciller israelí salió en las últimas horas por redes sociales a desligarse de ella y reiterar el apoyo a Javier Milei.
La postura de Israel
Para dejar clara la posición oficial de Israel, el canciller Gideon Sa´ar separó la visión del país de las actividades de la empresa. Según describió, Navitas incluso está operando a través de una filial británica y ni siquiera el gobierno israelí tiene participación en sus proyectos.
"Israel mantiene una relación especial, sólida y estrecha con la Argentina bajo el liderazgo del presidente Dr. Javier Milei, que el pueblo de Israel aprecia de manera especial", aseguró el político israelí. Además, aseguro lamentar "el malestar que esta situación ha generado en la Argentina".
Por último, llegó incluso a a desear que la disputa entre el Reino Unido y la República Argentina se resuelva "mediante el diálogo entre las partes y por medios pacíficos".
Las implicancias del proyecto petrolero en las Malvinas
El yacimiento en cuestión se llama concretamente Sea Lion, o León Marino en español. Este está ubicado al norte del archipiélago de las Islas Malvinas y ambas empresas proyectaban invertir en él más de 2.000 millones de dólares estadounidenses. La protesta que había surgido desde el Gobierno alegaba la violación de las resoluciones de la Asamblea General de la ONU que, ya desde el siglo pasado, instan a las partes a una resolución pacífica del pleito soberano. En este sentido, la explotación de recursos, tanto en tierra como en alta mar, determinan un acto ilegal, ya que se trata de un acto totalmente unilateral sobre recursos estratégicos.