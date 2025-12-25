El régimen de Nicolás Maduro liberó a 71 presos políticos en Venezuela y crece la presión del Gobierno por Nahuel Gallo

Aumenta la expectativa de los familiares de Nahuel Gallo , el gendarme argentino detenido ilegalmente en Venezuela a comienzos de diciembre de 2024, luego de que este jueves se conociera que el régimen de Nicolás Maduro liberó a 71 presos políticos que habían sido detenidos en el marco de las protestas posteriores a las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela.

Así lo informó el Comité de Madres en Defensa de la Verdad. Se trata de un contexto de pleno crecimiento de la tensión con Estados Unidos, que incrementa su presencia militar en el Caribe. La última decisión similar había ocurrido el 13 de agosto, cuando 13 activistas opositores fueron excarcelados bajo medidas judiciales alternativas.

De acuerdo con un comunicado del colectivo de madres, fueron liberados 65 hombres que permanecían detenidos en el penal de Tocorón, en el estado Aragua; tres mujeres alojadas en el Centro Penitenciario Femenino La Crisálida, en Miranda; y tres adolescentes recluidos en La Guaira. Si bien celebraron la medida, las integrantes del comité la consideraron “insuficiente” y reclamaron una amnistía general que garantice la liberación total de todas las personas arrestadas tras los comicios de julio del año pasado.

Las excarcelaciones también fueron ratificadas a través de la red social X por la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, integrada por familiares de detenidos. En un extenso mensaje, la organización difundió los nombres de nueve personas liberadas, ninguna de ellas figuras públicas ni dirigentes opositores de relevancia. “Cada nombre que sale de las listas de detención injusta es una victoria para la verdad y la esperanza. Seguimos exigiendo la libertad de todos los presos por motivos políticos en Venezuela”, expresaron.

En el marco de aquellas manifestaciones contra el presunto fraude electoral, más de 2400 personas fueron arrestadas y acusadas de “terrorismo”, según la Fiscalía.

Por el momento no hay precisiones sobre muchos presos políticos de otras naciones, como el caso de Gallo, quien se encuentra en una cárcel cercana a Caracas.

En los últimos días, la pareja del efectivo, María Alexandra Gómez, denunció que existe información sobre “la tortura psicológica” que sufren las personas “retenidas ilegal y arbitrariamente” en la cárcel El Rodeo I.

El posteo de la pareja de Nahuel Gallo

“Las amenazas de muerte hacia ellos quienes están vulnerados de sus Derechos Humanos, hablan más del grado de violencia que dan los custodios y directores”, posteó.

El 11 de diciembre el Gobierno recibió a familiares de Nahuel Gallo. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, publicó la foto del encuentro y calificó su situación como "inadmisible". "Hace un año que Nahuel Gallo, nuestro gendarme, fue detenido ilegalmente en Venezuela por el régimen de Maduro. Su detención es un hecho inadmisible y una violación directa a su libertad", escribió la funcionaria.

"Hoy recibimos a su familia porque en Argentina no abandonamos a los nuestros: no vamos a parar hasta que Nahuel vuelva a casa", aseguró la sucesora de Patricia Bullrich.

El encuentro se enmarca, además, en la reciente presencia de Javier Milei en la entrega de los Premios Nobel, donde fue distinguida la líder venezolana María Corina Machado. Si bien el presidente argentino no logró su ansiada foto, representó su respaldo a la salida de Maduro al poder y la llegada de un gobierno democrático en el país sudamericano.

El gobierno argentino se mantiene firme contra Maduro y pide que deje el poder. Si bien es fluctuante las denuncias públicas de la gestión libertaria, se intenta mantener cierta prudencia por posibles represalias del régimen chavista.

"Nosotros apoyamos la incursión militar en Venezuela. Estamos a favor de terminar con la dictadura chavista. También que sea por la fuerza, pero tenemos que mantenernos prudentes públicamente", sostuvieron dos funcionarios de la primera plana gubernamental, en diálogo con MDZ.