Un gobernador se le adelanta a Jorge Macri e irá a la Corte para reclamarle deudas multimillonarias a la Nación

A horas del debate en el Senado para sancionar el Presupuesto 2026 , crece la tensión entre la Casa Rosada y algunos gobernadores por el compromiso de la Nació en el pago de deudas a las provincias.

El primero en pronunciarse esta semana fue el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , quien había advertido recurrir a la Corte Suprema si la gestión libertaria no incluye el compromiso en el texto en el Congreso o si toma alguna medida especial para garantizar su cumplimiento.

“Esto ya es parte de una discusión en la Corte. Por lo cual, puede requerir que la Corte se vuelva a involucrar si no hay cumplimiento del acuerdo que firmamos”, señaló.

“La deuda de Alberto [Fernández] fue de más de cinco mil millones de dólares; tres líneas de subte y me sobra; un descontrol”, agregó en modo ilustrativo.

Un gobernador que se le adelanta al alcalde porteño es su par de Chubut, Ignacio Torres , quien se presentará el lunes ante el máximo tribunal con una demanda para reclamar 51.000 millones de pesos que le adeuda el Estado nacional en concepto de caja previsional de la provincia, según indicó.

Luis Caputo y Nacho Torres

“Estamos reclamando la deuda que la Nación tiene con nuestros jubilados y que debería haber subsanado desde el año 2017; por eso y ante los reiterados incumplimientos realizamos la presentación ante la Corte Suprema de Justicia a través de la Fiscalía de Estado del Chubut”, dijo Torres.

“Ante los reiterados incumplimientos realizaremos la presentación ante la Corte Suprema de Justicia a través de la Fiscalía de Estado del Chubut”, afirmó el mandatario provincial, quien añadió: “Para que se entienda: a nuestros contribuyentes, que tienen en Chubut su propia caja previsional y siguen aportando, la Nación les debe nada más y nada menos que más de 51.000 millones de pesos”.

Uno de los últimos encuentros de Torres con la Nación fue a mediados de noviembre cuando se mostró con gran parte del gabinete por la firma de un acuerdo para la eliminación de las retenciones a la exportación de petróleo.

Pese a fotos con funcionarios sonrientes, el vínculo no mejoró y no se lograron avances ante el reclamo que viene afrontando la provincia en los últimos años con el Gobierno nacional.