Presupuesto 2026: a contrarreloj, Patricia Bullrich busca los votos para blindar un artículo clave y tener ley

Patricia Bullrich quiere brindar en paz a fin de año. La presidenta del bloque La Libertad Avanza necesita que el Senado firme la sanción de la ley de Presupuesto 2026 este viernes a última hora. Para eso, debe evitar los errores no forzados que ejecutó el oficialismo en Diputados y conseguir los votos para el artículo 30.

Ese artículo del proyecto —que cuenta con media sanción de Diputados— elimina el financiamiento mínimo en ciencia y educación. Se trata de un punto que varios de los aliados del Gobierno, que ya confirmaron su voto afirmativo en la votación general, no acompañarán en la votación en particular.

El oficialismo necesita que la ley salga tal como vino de Diputados, es decir, que no haya ninguna modificación que obligue a que el texto vuelva a la Cámara baja. El Gobierno debe enfrentar un vencimiento de deuda de US$ 4.200 millones el próximo 9 de enero y, para poder avanzar en la refinanciación, requiere un presupuesto aprobado por el Congreso, una guía fiscal tan burocrática como planificadora, con la que la Argentina no cuenta desde el Mundial de Qatar 2022.

En esa tarea está concentrada desde hace dos semanas Patricia Bullrich. La exministra de Seguridad sabe que tiene los votos para la aprobación en general del proyecto. En el Palacio Legislativo, entre oficialistas y aliados, hay consenso respecto de la necesidad de aprobar un presupuesto para la administración nacional. Incluso, algunos senadores del kirchnerismo reconocen que “a esta altura no sirve de nada dejar al Gobierno sin su presupuesto”.

Lo que sí intentarán será rechazar el artículo 30, el punto que más ruido genera en las filas del radicalismo, entre senadores de partidos provinciales y en los cuatro legisladores del PJ que votarán a favor del proyecto en general. Mientras los rectores universitarios intentan negociar fondos —por fuera de la Ley de Financiamiento Universitario, que el Gobierno se niega a cumplir—, el oficialismo busca eliminar la norma que indica que la educación debe recibir un financiamiento del 6%. Cabe destacar que solo en 2015, último año del segundo gobierno de Cristina Kirchner, se cumplió ese mínimo.

Hay senadores de la UCR que no están dispuestos a pagar el costo político de dejar sin ese piso a la educación. Lo mismo ocurre en provincias donde gobiernan oficialismos con sellos propios. Allí cuentan con universidades públicas que reciben fondos directos de Nación, algo que con la gestión de Javier Milei pasó a llegar a cuentagotas con la aniquilación de la obra pública.

Bullrich y Mayans El cruce entre Bullrich y Mayans. Foto: Captura SenadoTV

La estrategia del oficialismo para sancionar el Presupuesto 2026

En el oficialismo aseguran que tienen los votos para quedarse con la ley y brindar en paz a fin de año. El kirchnerismo buscará opacarle la fiesta a La Libertad Avanza y mandar nuevamente el proyecto a Diputados. Si eso ocurre, Martín Menem deberá convocar a una sesión en la Cámara baja para el lunes 29 o martes 30. El riojano sabe que, si se llega a ese escenario, será muy difícil que la tropa oficialista esté presente en el Congreso, ya que muchos legisladores ya estarán de vacaciones fuera del país.

La Ley de Administración Financiera establece que los presupuestos deben aprobarse en el año anterior. Solo se aprobó en enero del mismo año el presupuesto de 2002, luego de la crisis política e institucional que derivó en la renuncia de Fernando de la Rúa.

Frente a este escenario, Bullrich buscará insistir con la votación por capítulos, tal como hizo Menem en Diputados, lo que derivó en la eliminación del capítulo XI, que incluía la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad. El artículo 30 está ubicado en el capítulo II de la ley. Allí también se incluye la autorización del financiamiento para obras públicas en las provincias, algo que muchos senadores no rechazarán. En todo caso, Bullrich espera que aumente el número de abstenciones, pero que la ley salga tal como llegó de Diputados.