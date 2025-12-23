AGN: Patricia Bullrich dilata la definición de los auditores para 2026 para asegurarse la ley de Presupuesto

Patricia Bullrich no quiere nada que obstaculice la ley de Presupuesto. Así llevará la definiciones de la AGN para el año que viene.

Con el único objetivo de blindar el Presupuesto 2026, la jefa del bloque La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, postergó la definición de los tres representantes del Senado en la Auditoría General de la Nación (AGN) para el año que viene. La exministra de Seguridad no quiere repetir los errores de Martín Menem en la Cámara de Diputados y que eso complique la aprobación del proyecto oficialista.

La Ley de Administración Financiera indica que el Senado y la Cámara de Diputados deben definir tres auditores cada una, según “la composición de cada cámara”. En el Senado, esa composición está mucho más clara y ya están definidos los nombres que cada sector quiere poner. A Unión por la Patria, que tiene 26 senadores, le corresponde un lugar, que quedaría para Javier Fernández; a La Libertad Avanza, con 20 bancas, otro, y ya tienen definido que irá Santiago Viola. El tercer lugar quedaría para la UCR, que impulsará al exsenador Luis Naidenoff.

El antecedente que Patricia Bullrich no quiere repetir El enchastre que se hizo el jueves pasado en Diputados, donde se llamó a último momento a los futuros auditores, que tuvieron que saltar de la cama y correr al Congreso para jurar de madrugada, hizo que Patricia Bullrich decidiera no estropear la sesión de este viernes en el Senado. Los ánimos quedaron caldeados con los distintos aliados del oficialismo, como el PRO, al que dejaron afuera del acuerdo y que fue a judicializar la decisión que tomó el cuerpo.

Así las cosas, Patricia Bullrich apunta a sancionar la ley de Presupuesto 2026, sin cambios, y tener su primera victoria política en su vuelta al Poder Legislativo. En la misma línea, también decidió postergar el tratamiento de la reforma laboral para el año que viene, ya que no tenía los votos necesarios y el radicalismo le hizo entender que la prioridad debía ser el presupuesto.

Para Patricia Bullrich, la prioridad es el Presupuesto 2026 “Si lo tratamos el viernes se puede romper la sesión y la prioridad es el presupuesto”, afirmaron desde el despacho de Bullrich a MDZ. Allí sostienen que no van a repetir “el error de Menem”, que mezcló todo en una sesión, rompió los acuerdos con aliados y terminó con el recorte de un capítulo del presupuesto.