Milei cerró el año con su Gabinete en la Quinta de Olivos antes del debate por el Presupuesto

Javier Milei encabezó un asado de fin de año con su Gabinete, con cambios en el equipo y la mirada puesta en la agenda parlamentaria por el Presupuesto 2026.

Javier Milei encabezó este lunes por la noche una reunión de cierre de año con su Gabinete en la Quinta de Olivos. Antes de iniciar la reunión, el mandatario sorprendió a los funcionarios con un regalo: una copia del libro Defendiendo lo indefendible, del economista liberal Walter Block.

La cena tuvo formato de asado informal y reunió no solo a ministros y secretarios, sino también a figuras centrales del armado político libertario. Entre los presentes estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la senadora Patricia Bullrich, entre otros referentes.

Balance en la Quinta de Olivos con nueva formación Tras la entrega del libro, los integrantes del Gabinete posaron para una foto conjunta que fue difundida por la Oficina del Presidente en la red social X. La imagen buscó reforzar una señal de cohesión interna, en línea con la escena de unidad que Milei había construido un año atrás, cuando también cerró 2024 con una cena similar en Olivos.

El Presidente Javier Milei mantuvo una reunión de cierre de año con su Gabinete en la Quinta de Olivos.



Antes de comenzar la reunión, le obsequió a todos los miembros de su Gabinete una copia del libro "Defendiendo lo indefendible" del economista Walter Block. pic.twitter.com/d0hC6x0Bt9 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) December 23, 2025 Esta vez, sin embargo, el encuentro se dio con un equipo renovado luego de los cambios derivados del escenario poselectoral. Se sumaron nuevas figuras al Gabinete, como Diego Santilli en el Ministerio del Interior, Alejandra Monteoliva en Seguridad y Carlos Presti en Defensa, en una reconfiguración pensada para la nueva etapa de gestión.