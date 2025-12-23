Tras la caída del Capítulo 11, el Senado pone la lupa en cambios sensibles del Presupuesto 2026

Con el Capítulo XI fuera del dictamen, el peronismo presiona en el Senado para frenar un artículo que elimina pisos de financiamiento estratégico.

José Mayans, en el Senado de la Nación, uno de los opositores al Gobierno de Javier Milei.

Tras el rechazo del Capítulo 11 del Presupuesto 2026 en la votación en particular de la Cámara de Diputados, el oficialismo intentó sin éxito recomponer una mayoría que le permitiera reincorporar ese apartado en el texto que será tratado el viernes 26 en el Senado. Las conversaciones con bloques dialoguistas y fuerzas provinciales no prosperaron y el capítulo quedó definitivamente fuera del dictamen.

Luego de la firma del despacho, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, recibió una confirmación explícita de los aliados parlamentarios: no acompañarán ningún intento de restaurar el Capítulo XI durante el debate en la Cámara alta. Ese articulado incluía disposiciones sensibles, como la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, que habían concentrado buena parte de las resistencias opositoras.

Pese a que en el oficialismo aún sobreviven voces que empujan una revisión del escenario, el presidente Javier Milei buscó desactivar tensiones al asegurar que aceptará lo votado por el Congreso y que no vetará el Presupuesto si es sancionado sin ese capítulo. El gesto apuntó a ordenar el frente político y garantizar la aprobación de la ley antes del cierre del período extraordinario.

Las posibilidades del Presupuesto 2026 en el Senado Si el Senado aprueba el proyecto sin modificaciones, el trámite legislativo quedará concluido. En cambio, si la Cámara alta introduce cambios, ya sea mediante la eliminación de artículos o ajustes parciales, el texto deberá regresar a la Cámara de Diputados, lo que abriría una nueva instancia de negociación y prolongaría el debate.

En paralelo, los jefes de bloque definirán en la reunión de Labor Parlamentaria cómo será la votación en particular. En Diputados, el Presupuesto se votó por capítulos completos, lo que impidió el tratamiento artículo por artículo. En el Senado, esa modalidad podría modificarse, habilitando rechazos puntuales sin afectar el conjunto del proyecto.