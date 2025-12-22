Guerra de despachos: una senadora libertaria falsificó un cartel para quedarse con una oficina del Congreso

Una vez más, el Congreso quedó en el centro de la disputa política. Esta vez por la asignación de despachos entre los senadores entrantes y salientes.

La guerra por los despachos en el Congreso revive cada dos años. Ningún senador quiere sentirse menos que otro y todos quieren tener un lugar importante para trabajar, dentro y fuera del recinto. Así, algunos cambian cerraduras, otros duermen en el piso de la oficina y otros se sientan en los pasillos a modo de reclamo. Pero lo que se vio este lunes en la Cámara alta supera cualquier tipo de calvario que se haya realizado en el Palacio Legislativo. Una senadora truchó un cartel para quedarse con un despacho.

Se trata de la senadora por Salta, Emilia Orozco, delfín político de Alfredo Olmedo, el dirigente conservador que se caracteriza por sus prendas amarillas. Ambos, dentro de La Libertad Avanza, están bajo el ala de Karina Milei, enfrentados con Victoria Villarruel, titular de la Cámara alta. Este lunes apareció en el despacho de la exsenadora del kirchnerismo por Santa Nora del Valle Giménez un cartel que daba a entender que ese despacho ahora pertenecía a Orozco.

Todo marchaba acorde al plan hasta que el personal de servicio de la Cámara alta detectó que se trataba de un cartel trucho y dio aviso a las autoridades de la Cámara. Era una réplica exacta de los carteles que puso la semana pasada el personal de la Cámara alta para dar cuenta de los cambios de despacho que sí eran reales. Pero este no.

La senadora por Salta, Emilia Orozco María Emilia Orozco y Roque Cornejo. Foto: X | LLA María Emilia Orozco y Roque Cornejo. Foto: X | LLA ¿Qué dice la regla sobre la designación de despachos en el Congreso? La guerra de despachos es un clásico en el Congreso que ninguna de las autoridades de los distintos partidos pudo evitar. Villarruel, al igual que Martín Menem en Diputados, firmaron una decisión administrativa en diciembre de 2023 cuando ingresaron al Congreso para evitar esto. Pero, a todas luces, fracasó.

Ambos presidentes de cámara dispusieron que los legisladores salientes debían entregar la lleva de sus despachos antes de dejar la banca. Así, la presidencia podía disponer de esos lugares para asignarlos entre los entrantes, y así evitar los pases de manos entre legisladores del mismo partido o de la provincia.