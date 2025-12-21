Milei ratificó el Presupuesto, habló sobre la salud de CFK y cruzó al Chiqui Tapia

Javier Milei confirmó que no vetará el Presupuesto 2026 , aun cuando el proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados sin la derogación de las leyes de Discapacidad y de Financiamiento Universitario. En mandatario dejó en claro que el eje de su decisión estará puesto en el equilibrio fiscal: “No voy a vetar el Presupuesto”, afirmó, aunque advirtió que “voy a acomodar las partidas para tener el déficit cero”.

Durante la entrevista en LN+, Milei defendió avanzar con la iniciativa y subrayó la importancia política de haber alcanzado la media sanción. “En la batalla del presupuesto hubo 14 contiendas. La primera fue lograr el quórum”, sostuvo. Y agregó: “Tenemos media sanción del presupuesto, me parece algo muy importante. El presupuesto está construido sobre la base del déficit cero”.

El Presidente también se refirió a la polémica por la conformación de la Auditoría General de la Nación (AGN) y rechazó que la aprobación de auditores, que incluyó representantes de La Libertad Avanza y del kirchnerismo, pero dejó afuera al PRO, haya sido una traición al expresidente Mauricio Macri. “No creo que fue una traición a Macri, es parte de la forma como se maneja la lógica de la política y no tiene que ver con ningún pacto con Massa”, aseguró.

Consultado por la intervención quirúrgica de Cristina Kirchner , Milei buscó marcar una diferencia entre el plano político y el personal. “Separo lo político de lo humano. Recuerde que lo nuestro es el respeto a la vida, la libertad y la propiedad, con lo cual hay cosas con lo que yo no me meto”, expresó. Y añadió: “Yo puedo tener la peor y más aberrante de las opiniones sobre lo político, pero yo no me meto con lo humano. Que tenga una pronta recuperación”.

En otro tramo de la entrevista, el jefe de Estado habló sobre la investigación judicial que involucra al presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia , y fue tajante respecto del rol del Gobierno. “Acá el que comete un delito lo tiene que pagar”, afirmó, al tiempo que aclaró los límites de la intervención estatal en el fútbol. “FIFA es muy taxativo, usted no se puede meter en la cuestión deportiva, pero no van a amparar gente cometiendo delitos que es una cosa muy distinta”.

En esa línea, Milei concluyó: “Ahora para eso está la Justicia. La Justicia se tiene que ocupar y si encuentran que han cometido delitos deberán pagar como cualquier otro argentino”, reforzando su postura de no interferir políticamente en causas judiciales en curso.

ARCA, Corte Suprema y "Riesgo kuka"

Javier Milei se refirió a las causas judiciales abiertas que involucran al nuevo director de la ARCA, Andrés Vázquez, y cuestionó lo que considera una tendencia a condenar públicamente sin sentencia firme. El mandatario sostuvo: “Causas abiertas pueden tener un montón de personas y más si están metidos en política y algo vinculado a la política. El tema es si tiene condena o no”.

En ese sentido, Milei defendió el principio de inocencia y apuntó contra el rol de los medios y de la política en los procesos judiciales. “Mientras que tenga causas abiertas, uno no puede estar culpando o sentenciando a la gente antes de que actúe la Justicia. Es algo que los argentinos deberían empezar a aprender, en especial los medios, que sentencian y ejecutan gente sabiendo que la política le gusta enchastrar la cancha con la justicia”, afirmó.

El Presidente también abordó la situación de la Corte Suprema y deslizó que, al menos por ahora, el máximo tribunal seguirá funcionando con tres integrantes. “Como no estoy dispuesto a darle ninguna concesión al kirchnerismo vamos a tener de vuelta problema”, señaló al ser consultado por las vacantes pendientes. Y añadió: “Veremos y seguiremos adelante y en algún momento cuando podamos juntar los dos tercios sin tener que golpearle la puerta al kirchnerismo para que acompañe algo lo haremos”.

En el plano económico, Milei defendió el esquema cambiario y relativizó los temores sobre la evolución del dólar. “A la luz de la historia argentina los argentinos han experimentado una volatilidad cambiaria que ha tenido una contraparte en precios y ha generado una fuerte caída de riqueza y pérdida de bienestar”, recordó. Sobre el sistema de bandas, explicó que permite cierto margen de fluctuación, pero con límites claros: “Las bandas permiten volatilidad, pero no puede ser cualquier cosa”.

En esa línea, el jefe de Estado remarcó que el tipo de cambio se mantiene controlado dentro del esquema oficial. “Lo relevante es que el tipo de cambio está dentro de la banda, pocas veces tocó el techo de la banda”, subrayó. Finalmente, al referirse a la baja del riesgo país, Milei volvió a vincularla con el escenario político y electoral: “Dejó en evidencia y en off side a muchos economistas cuando nosotros decíamos y hablábamos de que había un ‘riesgo kuka’. Usted lee las discusiones internacionales sobre el riesgo argentino y le dicen ‘riesgo kuka’”.

Reforma laboral, caso $LIBRA y Andis

El jefe de Estado defendió la reforma de modernización laboral que impulsa el Gobierno y negó que implique una pérdida de derechos para los trabajadores. A propósito, el mandatario afirmó: “La modernización laboral que nosotros proponemos no le quita derechos a nadie, le da derechos”. Y remarcó que el foco está puesto en combatir la informalidad: “Hoy la mitad de los trabajadores están en el segmento informal, sin ningún derecho”.

En ese sentido, Milei sostuvo que el proyecto incluye incentivos para promover el empleo registrado y reconoció que su avance genera resistencias. “Cuando usted avanza en este tipo de cuestiones va a estar tocando intereses”, señaló, antes de apuntar contra uno de los núcleos del debate: “Uno de los problemas que tiene la Argentina son las indemnizaciones que están completamente desatinadas”.

Al explicar los cambios previstos en ese punto, el Presidente aclaró que el esquema básico no se modifica. “La indemnización sigue siendo la misma, sigue siendo un mes por cada año de trabajo. Si usted trabajó más de cuatro meses ya le corresponde un año, no es que cambió eso, eso sigue igual”, detalló. Sin embargo, subrayó que la reforma busca limitar prácticas judiciales que, a su entender, perjudicaron al sector productivo: “Sí lo que cambia son los abusos que se cometían desde el poder Judicial contra las empresas y que el efecto era que usted tenía un juicio laboral y perdía la empresa”. También precisó que se propone que “los honorarios de los abogados no van a ser proporcionales a las demandas”.

En otro tramo de la entrevista, Milei volvió a referirse al escándalo en torno a la criptomoneda $LIBRA y rechazó de plano las acusaciones de estafa. “No hubo estafa, no hubo cristo-estafa, ninguna de las cosas que dice la política”, sostuvo. Si bien reconoció que hoy no repetiría el mensaje que publicó en X promocionando el activo digital, afirmó que en su momento actuó “convencido de lo que hacía”. Y agregó: “Era un mercado muy particular, donde los que estaban sabían a lo que entraban y tomaron un riesgo acorde a eso. Usted toma una decisión y después se tiene que hacer cargo de los costos”.

El Presidente insistió en que el caso ya fue despejado en el exterior. “En Estados Unidos le acaban de liberar todo el embargo a (Hayden) Davis, con lo cual no hubo estafa”, aseguró, y reforzó: “En Estados Unidos esto está resuelto y falta que lo resuelva la Justicia argentina. Yo espero que se manifieste”. En la misma línea, afirmó que “la SEC también había dicho que no había estafa, es más, que ni siquiera eran considerados activos”.

Por último, Milei se refirió a la filtración de audios atribuidos al ex titular del área de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en los que se sugerían supuestos pedidos de coimas vinculados a Karina Milei. El Presidente negó la veracidad del material y afirmó que “son falsos”. “El propio Spagnuolo dice que (los audios) son falsos y de hecho ya la causa va por otro lado, porque además hay un problema ahí que es que no tienen los crudos. Esto es de una gravedad enorme”, concluyó.