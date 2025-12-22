El oficialismo va al Senado sin cambios en el Presupuesto 2026 y con apoyos justos

El Senado convocó formalmente a la sesión especial para este viernes al mediodía, en la que el oficialismo buscará convertir en ley dos iniciativas centrales de su agenda: el proyecto de Inocencia Fiscal y el Presupuesto 2026 , ambos con media sanción de la Cámara de Diputados tras una extensa sesión que concluyó en la madrugada del jueves pasado.

La citación fue impulsada por la presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel , luego de que se emitieran los dictámenes correspondientes, en línea con el acuerdo alcanzado durante la reunión de Labor Parlamentaria del pasado 16 de diciembre.

Según el temario previsto, el recinto debatirá en primer lugar el Presupuesto 2026 y, a continuación, el proyecto de Inocencia Fiscal, una iniciativa que apunta a permitir que los ahorristas incorporen al circuito formal los dólares adquiridos en el mercado informal.

En relación con el Presupuesto, el oficialismo resolvió sostener el texto aprobado por Diputados, incluyendo las modificaciones introducidas en esa cámara. En particular, quedó excluido el capítulo XI, cuyo artículo 75 proponía la derogación de normas vinculadas a discapacidad y universidades, un punto que generó fuertes resistencias durante la discusión legislativa.

Si bien desde el Ejecutivo existió la intención de reintroducir ese apartado, la falta de respaldo por parte de bloques aliados, especialmente radicales y fuerzas provinciales, terminó por sellar la decisión de avanzar sin cambios. Incluso un último intento de negociación para reincorporar ese capítulo fracasó, lo que obligó al Gobierno a resignar ese contenido para garantizar la sanción de la ley.

La negativa a modificar el texto también dejó fuera otras disposiciones sensibles, como las vinculadas a la ley de Zona Fría, las deudas entre Cammesa y las distribuidoras eléctricas y la coparticipación federal de la Ciudad de Buenos Aires. La última ronda de conversaciones fue encabezada por la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, en un encuentro virtual que no logró destrabar apoyos adicionales.

Los votos necesarios

Con este escenario, el Gobierno confía en reunir los votos necesarios para aprobar el Presupuesto. El oficialismo cuenta con 21 voluntades propias, a las que se sumarían respaldos de la UCR, el PRO y bloques provinciales, lo que le permitiría alcanzar una mayoría ajustada en el recinto.

Desde la oposición peronista, en tanto, anticiparon el rechazo al Presupuesto 2026, aunque buscarán introducir modificaciones durante el debate. El foco estará puesto en el artículo 30, que elimina porcentajes mínimos de inversión en educación, ciencia y escuelas técnicas, un punto que genera fuerte resistencia entre sectores educativos y académicos.