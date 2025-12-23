Presupuesto 2026: un puñado de senadores de Unión por la Patria votará a favor y explota la interna peronista

De cara al debate por el Presupuesto 2026 en el Senado, un grupo de legisladores de Unión por la Patria votará a favor del proyecto de Javier Milei.

José Mayans, en el Senado de la Nación, uno de los opositores al Gobierno de Javier Milei.

Los senadores del bloque Convicción Federal, dentro del interbloque Unión por la Patria, votarán a favor del Presupuesto 2026, por pedido de los gobernadores que conducen este bloque. Así crece la tensión en la interna peronista entre los legisladores que responden a los mandatarios provinciales y los que buscan enfrentar al Gobierno de Javier Milei.

La decisión fue confirmada a MDZ por distintas fuentes parlamentarias que trabajan en línea con este bloque. Se trata de un pedido explícito de los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), que mantienen sus negociaciones con el Gobierno nacional.

La posición de este bloque quedará firme esta tarde a las 16 luego de una reunión de bloque que mantendrán en el Senado y vía zoom con ambos gobernadores. Este bloque está integrado por Fernando Salino (San Luis), Carolina Moisés (Jujuy), Fernando Rejal (La Rioja), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán). Esta última se incorporó al bloque la semana pasada, lo que se interpretó como una clara decisión de Jaldo de apoyar este bloque de senadores por fuera de la conducción cristinista de José Mayans.

Estos senadores votarán a favor en general de la ley. Apuntan a diferenciarse cuando se trate el artículo 30 que elimina los mínimos de financiamiento en educación en ciencia y tecnología, según indicaron distintas fuentes parlamentarias a este medios.

WhatsApp Image 2025-12-17 at 16.45.57 "Van a acompañar a pedido de los gobernadores", remarcó una fuente que integra el bloque Convicción Federal, al mismo tiempo que descartó apoyar lo que afecta a la ciencia y la educación.