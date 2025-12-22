El Gobierno entró en tiempo de descuento: qué dijo Javier Milei sobre los fondos para el vencimiento de deuda

El presidente Javier Milei confirmó que el Gobierno nacional dispone de los fondos para afrontar el vencimiento de deuda de US$4.300 millones el próximo 9 de enero.

El mandatario detalló que la estrategia financiera para cumplir con el pago combina recursos propios y líneas de crédito internacionales.

"Nosotros vamos a pagar. Hay distintas alternativas", afirmó el jefe de Estado durante una entrevista periodística.

Javier Milei precisó que actualmente con disponibilidad de divisas y herramientas de financiamiento adicionales: "Ya tenemos gran parte de cash y también tenemos opciones abiertas de financiamiento". En ese sentido, reveló que el Gobierno recibió ofertas de operaciones “Repo” (préstamo de bancos) que alcanzan los US$7.000 millones y enfatizó: "Estamos tranquilos".

El presidente insistió en que el esquema para garantizar la capacidad de pago se sustenta en el mantenimiento del déficit cero. Sostuvo que el Presupuesto está diseñado para que el superávit primario cubra el pago de los intereses de la deuda.

Respecto a la acumulación de reservas internacionales, Javier Milei explicó que el Banco Central (BCRA) operará bajo un mecanismo de compra contra la demanda de dinero.

Según su análisis, la economía presenta niveles de monetización de entre el 4% y el 6% del PBI, cifras que calificó como "escandalosamente bajas" en comparación con el promedio histórico del 9% o 10%.

El programa económico proyecta que, con un crecimiento del PBI del 5% y una base monetaria constante, el BCRA deberá adquirir divisas en el mercado.

“Si la demanda de dinero sube algunas décimas, el número para comprar son US$17.000 millones", estimó el mandatario, tras fijar un piso de US$10.000 millones de dólares en compras bajo el escenario previsto en el Presupuesto 2026.

El Gobierno vincula la operatividad de este esquema con la dinámica del riesgo país, que recientemente se ubicó en los 560 puntos, el nivel más bajo desde 2018.

Javier Milei indicó que la baja de este indicador refleja la solvencia fiscal y anticipa una reducción en las tasas de interés.

Para contener la volatilidad durante este proceso, el Ejecutivo mantiene un sistema de bandas cambiarias alineadas con la inflación.

El presidente señaló que este marco busca evitar saltos bruscos en el tipo de cambio que afecten la riqueza de los ciudadanos.

"Las bandas lo que hace es decir: puede haber volatilidad, pero no puede ser cualquier cosa", concluyó.