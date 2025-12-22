Mariana Juri: "El Presupuesto 2026 nos lleva a un país normal"

El Senado avanza hacia la sanción definitiva del Presupuesto 2026 este viernes. La senadora radical Mariana Juri afirmó que una “nueva mayoría” en la Cámara alta trabaja para lograrlo, destacando el equilibrio fiscal y la baja de gastos del proyecto. También se refirió a la reforma laboral y a la Ley de Glaciares, previstas para febrero.

En diálogo con MDZ Radio, la senadora nacional fundamentó la importancia de la iniciativa. "Venimos algunos senadores trabajando mucho para que justamente la República Argentina tenga finalmente presupuesto", declaró Juri. Y añadió: "Creo que esto es fundamental, que da previsibilidad, da posibilidades de crecimiento". La senadora destacó que el proyecto, que ya obtuvo media sanción en Diputados, es "altamente positivo" y representa un "equilibrio". "Es un presupuesto donde se ha planteado, como lo tenemos en la provincia de Mendoza, que tenga equilibrio fiscal, que tenga baja de gastos", explicó.

En su análisis, Juri contrastó la situación nacional con la de la provincia: “Mendoza hace 10 años que viene trabajando en bajar el gasto, en ser más eficiente, en transitar a una baja de impuestos (…), y esto permite, sin duda, que haya más inversión, que haya servicios más eficientes”. Para la radical, la aprobación del Presupuesto significa “ir de alguna manera, diría yo, a un país normal”.

Consultada sobre el denominado capítulo 11 –que incluía temas como financiamiento universitario y emergencia en discapacidad–, la senadora fue categórica: “Yo no lo creo, porque ese capítulo ya fue eliminado en la Cámara de Diputados”. Recordó que el dictamen que se tratará en el Senado fue firmado por 11 senadores, con un “gran aporte de la Unión Cívica Radical”. “Espero que en el 2026 podamos dar una buena discusión en torno a estos dos temas”, manifestó.

Reforma laboral y Ley de Glaciares Respecto a los proyectos que se votarían en febrero, como la reforma laboral y la Ley de Glaciares, la senadora se expresó a favor. Sobre la primera, aseveró: “No hay duda que esta Argentina necesita una ley de reforma laboral”. Ante las críticas de los gremios, respondió: “De lo que se dice no está escrito en la ley. Dijeron que se van a perder las indemnizaciones. Nada de eso está en la ley. Dijeron que se van a perder días de vacaciones. Nada de eso está en la ley.”.