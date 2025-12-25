"Abracé inodoros": un exministro de Axel Kicillof contó su traumático paso por el Estado

El economista Emmanuel Álvarez Agis , exviceministro de Economía durante la gestión de Axel Kicillof , dejó una cruda postal de lo que implica atravesar una corrida cambiaria desde el corazón del Estado .

En una entrevista en un canal de streaming, relató el impacto físico y emocional que le generaron aquellos episodios: “Yo abracé inodoros en el ministerio de Economía . En corridas cambiarias, he ido a vomitar. Vomité y sin haber tomado nada. Solo mirando la pantalla”.

“Yo siempre tengo una empatía con el tipo que decide ir a la función pública a tratar de arreglar esto”, afirmó, y agregó que, más allá de la ideología o el partido político, existe un costo personal alto: “Estás arriesgando tu persona, tu prestigio personal y tu profesionalismo para un país que es un toro muy difícil de domar”.

El economista había quedado en el centro del debate público luego de que a comienzos de noviembre generara polémica al proponer un nuevo impuesto sobre la extracción de dinero en efectivo como alternativa para reemplazar el Impuesto al Cheque. Aquella iniciativa motivó una dura reacción de Javier Milei , quien lo cruzó públicamente y lo calificó de “ladrón”.

Álvarez Agis volvió a defender su planteo y explicó el mecanismo que imagina. “Yo creo que hay que cobrar un impuesto al efectivo de manera tal que el consumidor sea el que induzca al comercio a blanquearse”, sostuvo. A modo de ejemplo, describió el impacto directo en el bolsillo: “Voy al cajero, pongo $1.000 y salen $900”.

Para profundizar su propuesta, el socio fundador de la consultora PxQ detalló la lógica detrás del esquema. “El consumidor te exige pagar con medios digitales de pago, porque vos tenés un impuesto al efectivo, eso obliga al comercio a formalizarse y sobre todo premia a todas las compañías, como la mía, que tenemos todos los flujos formalizados”, explicó.

En ese marco, el economista planteó que la iniciativa debe leerse como parte de una estrategia más amplia contra la informalidad. “La idea es buscar una forma de promover la formalización. Ahora que estamos discutiendo economía informal, reforma laboral, qué sé yo”, señaló. Y sintetizó el espíritu del plan con una fórmula clásica: “La idea completa es, palo y zanahoria, eliminar el impuesto al cheque, que es una penalidad a la economía formal, y reemplazarlo por un impuesto al efectivo”.

Según Álvarez Agis, el objetivo final es redistribuir la carga tributaria sin aumentar la presión global. “La medida está pensada para que, en términos de presión tributaria, sea neutra para la economía en su conjunto, pero le bajás la presión fiscal al universo formal y le subís y le dificultás la vida al universo informal”, concluyó.