Javier Milei gastó US$163 mil en combustible para un viaje fallido a Oslo por el Nobel

La fallida visita de Javier Milei a Oslo , Noruega, para asistir a la entrega del Premio Nobel de la Paz dejó un fuerte impacto en las cuentas públicas. Solo en combustible del avión presidencial ARG-01, el viaje costó US$163.000 .

El Presidente había viajado el 8 de diciembre con la expectativa de participar de la ceremonia y obtener una foto con la líder opositora venezolana María Corina Machado , algo que finalmente no ocurrió.

De acuerdo a datos oficiales, se desembolsaron $67.850.284,43 para cargar combustible en Argentina, que al tipo de cambio oficial de la fecha equivalen a US$48.120,76. A eso se sumaron otros US$115.043,34 correspondientes al abastecimiento realizado en el exterior para el regreso.

El monto no contempla otros gastos relevantes como el estacionamiento del avión en el aeropuerto de Oslo-Gardermoen ni los viáticos de la tripulación que acompañó al mandatario.

Además de la ceremonia del Nobel, la agenda presidencial incluía reuniones con el Rey Harald V de Noruega y con el primer ministro Jonas Gahr Støre. Sin embargo, ninguno de esos encuentros llegó a concretarse.

Según un pedido de acceso a la información pública realizado por Clarín, el gasto en combustible fue financiado con fondos del Tesoro Nacional y representó el principal costo del viaje frustrado.

x3xoQ_WJS_720x0__1 Acceso a la información publica brindó detalles de los gastos del Gobierno en su viaje a Oslo, Noruega. Clarín.

Comparaciones y regreso anticipado

La cifra resulta llamativa si se la compara con vuelos comerciales: un pasaje en clase turista para fechas similares ronda menos de 3 millones de pesos, mientras que en clase Business el valor es cercano a US$6.000 ida y vuelta.

Tras no concretarse la esperada foto con Machado —quien no pudo asistir y fue representada por su hija—, la comitiva emprendió un regreso anticipado al país.

Comitiva y hospedaje en Oslo

El combustible no fue el único gasto del viaje. La delegación estuvo integrada por Javier Milei, su hermana Karina Milei y el canciller Pablo Quirno, quienes se alojaron en el histórico Grand Hotel Oslo.

Aunque no se informaron oficialmente los costos del hospedaje, según la web del hotel una noche en habitaciones similares puede oscilar entre US$323 y casi US$1.000, dependiendo del tipo de suite y la temporada.