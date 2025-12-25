Cierre de alianzas: qué frentes competirán en las elecciones municipales de febrero

En plena víspera navideña, la política mendocina no se toma descanso y ultima detalles para el armado de cara a las elecciones que tendrán lugar en pleno verano. Este miércoles 24 de diciembre venció el plazo para la presentación de las alianzas electorales que competirán en los comicios municipales del 22 de febrero en seis departamentos. Hasta el momento hay siete espacios confirmados que impulsarán candidatos a concejales en estas comunas, aunque podrían sumarse más aspirantes.

El cronograma definido por la Junta Electoral Provincial establece que este 24 de diciembre es la fecha límite para que se presenten los frentes que competirán en los municipios de San Rafael, Maipú, Luján de Cuyo, Santa Rosa, La Paz y Rivadavia.

Teniendo en cuenta que se trata de una jornada especial por la proximidad de la Navidad, el horario de atención está reducido hasta las 13, por lo que la recepción de las actas se extenderá hasta las 10 del viernes 26 de diciembre, debido a que el jueves 25 es feriado.

Hasta el momento hay siete espacios confirmados que competirán en estos comicios desdoblados en los seis departamentos, aunque hasta el viernes podría sumarse algún otro frente y también se pueden incorporar a la contienda los partidos que compitan en solitario, para los cuales no es una exigencia inscribir alianzas.

En las elecciones del 22 de febrero se reeditará la alianza entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza que ganó ampliamente a nivel provincial en las legislativas de octubre. No obstante, para este turno electoral la novedad es la incorporación como aliado al PRO , que gobierna en Luján de Cuyo, aunque el acuerdo involucra a los 6 departamentos.

Alfredo Cornejo y Esteban Allasino Alfredo Cornejo y Esteban Allasino. X @estebanallasino

De esta manera, en Luján el oficialismo liderado por el intendente Esteban Allasino confluirá en una misma lista con los oficialismos nacional y provincial.

Otra novedad es la incorporación del Partido de los Jubilados a Cambia Mendoza, que se suma la Partido Renovador Federal como aliados de la UCR.

Por otra parte, el Partido Justicialista (PJ) competirá en estas elecciones siendo oficialismo en los departamentos de Maipú, San Rafael, La Paz y Santa Rosa. En esas cuatro comunas los intendentes peronistas Matías Stevanato, Omar Félix, Fernando Ubieta y Flor Destéfanis buscarán el respaldo de los vecinos para mantener el equilibrio de poder en sus respectivos concejos deliberantes.

stevanato destéfanis emir félix conferencia pj cierre campaña-9 (4) Este sábado el peronismo tomará una decisión para las elecciones de febrero.

A su vez, el peronismo también llevará candidatos en Luján y en Rivadavia, donde es oposición, aunque la definición de los nombres para integrar las listas abrió una interna entre la conducción partidaria y el kirchnerismo, que impugnó en la justicia el proceso interno partidario reclamando lugares en las nóminas de concejales.

Esta disputa interna en el peronismo abre el escenario a que La Cámpora y otros espacios afines impulsen listas propias de candidatos bajo el sello de Unidad Popular, un partido que reflotaron los dirigentes kirchneristas a mediados de año. Sin embargo, esa posibilidad por ahora es descartada por los referentes de este sector interno.

Por otro lado, en este turno electoral el Partido Demócrata (PD) y el Partido Libertario volverán a presentar el Frente Libertario Demócrata que compitió en las legislativas de octubre.

Frente Libertario Demócrata

Desde el espacio demócrata indicaron a MDZ que entre este miércoles y el viernes oficializarán la presentación de la alianza.

Asimismo, desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U) confirmaron que ya inscribieron la alianza para competir en las elecciones municipales de los seis departamentos.

Asamblea Legislativa Reclamos Protestas PTS Frente de Izquierda (15).JPG Santiago Tagua/MDZ

Incluso lo harán en Santa Rosa y La Paz, dos comunas en las cuales la izquierda no presentó listas de concejales en las elecciones de 2023.

El Frente Verde también se presentó para disputar las elecciones en los departamentos que desdoblaron sus comicios.

Frente Verde

El oficialismo de Rivadavia también se anotará para competir en el departamento del Este. El espacio local Sembrar, liderado por el intendente Ricardo Mansur buscará el respaldo de los vecinos del departamento.

A nivel departamental se anotó el espacio Proyecto Maipú Nuevo Rumbo, compuesto por el Partido Fe y Compromiso Federal, que competirá en las elecciones de Maipú.

Vale recordar que si bien entre este miércoles y el viernes vence el plazo para la inscripción de alianzas, las listas para las elecciones municipales deberán presentarse el 3 de enero de 2026.