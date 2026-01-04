Patricia Bullrich reclamó la liberación de Nahuel Gallo en la marcha de venezolanos

Miles de venezolanos se concentraron en el obelisco y otras ciudades para reclamar por una transición democrática. La senadora aprovechó para pedir la liberación del preso político argentino.

La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, reclamó nuevamente la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido por la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Lo hizo en el marco de la manifestación de la comunidad de ese país en el obelisco, donde se pidió por la transición democrática y el fin del chavismo.

"Queremos la inmediata libertad de Nahuel Gallo, como de todos los que están detenidos ilegalmente en Venezuela, lo mismo que (el abogado) German Giuliani”, dijo Bullrich tras asistir al acto. La exministra de Seguridad Nacional destacó que Gallo "es un miembro de una fuerza de seguridad argentina que fue a visitar a su hijo y nunca nos dieron una información oficial" sobre su paradero.

"Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que vuelva a la Argentina", dijo la senadora sobre Gallo, detenido en la frontera entre Colombia y Venezuela cuando intentaba ingresar a este último país para visitar a su pareja venezolana y a su hijo pequeño.

Bullrich también hizo mención a Germán Giuliani, un abogado argentino que fue detenido en Venezuela acusado por el Gobierno de Maduro por narcotráfico, y sobre el que su familia denunció que fue secuestrado por las autoridades y que carecían de noticias desde mayo de 2025.

Asimismo, destacó que a partir de ahora comienza en Venezuela "un proceso de transición muy complejo, porque el Estado está totalmente infiltrado", y a modo de ejemplo dijo que "hasta ahora las Fuerzas Armadas se quedaron quietas, no salieron a deplorar a Maduro y decir no queremos ser más parte de esto".