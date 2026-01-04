Quiénes son los candidatos para las elecciones municipales en Mendoza

El próximo 22 de febrero, seis departamentos de Mendoza volverán a las urnas para elegir concejales en elecciones municipales desdobladas del calendario provincial y nacional. Se trata de Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz , donde se renovará la mitad de los Concejos Deliberantes.

En los municipios más poblados (Maipú, Luján y San Rafael) se elegirán seis ediles, mientras que en los otros tres departamentos se renovarán cinco bancas. Además, en San Rafael también se votarán 24 convencionales municipales, que tendrán la tarea de redactar la nueva Carta Orgánica del departamento.

El cronograma electoral fijó el cierre de listas para fines de diciembre y, tras una prórroga especial por las fiestas, quedaron oficializadas las nóminas de los frentes que competirán. Aunque se inscribieron 13 frentes, finalmente son siete alianzas políticas las que presentan candidatos , con acuerdos que se repiten y otros que muestran nuevas divisiones, especialmente dentro del peronismo.

En Maipú se concentra una de las disputas más amplias. La alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza lleva como primera candidata a María Ángeles De Blasis, seguida por José Fabián Ortega. El peronismo compite bajo el sello Maipú Crece, con Emiliano Sallei y Mariángeles García encabezando la lista.

El Frente Verde presenta como primer candidato a Carlos Quiroz, mientras que el Frente Libertario Demócrata postula a Catalina Garay Lira. El FIT-U lleva a Nicolás Cortez, y también participa el frente Proyecto Maipú Nuevo Rumbo, con lista propia, encabezada por Pablo Rey y secundado por la inspectora de cauce que denunció contaminación en Lunlunta, María Emilia Scatolón.

Emiliano Sallei, primer candidato a concejal por el frente Maipú Crece , encabeza la lista impulsada por el intendente Matías Stevanato

Luján de Cuyo

En Luján, el oficialismo local logró unificar fuerzas. La Libertad Avanza + Cambia Mendoza encabeza con Susana Maroto, acompañada por Sergio Fiorentini. El peronismo compite como Fuerza Justicialista Luján de Cuyo, con Germán Kemmling y Cecilia Luna.

Germán Kemmling Germán Kemmling encabeza la lista del frente Fuerza Justicialista Luján de Cuyo, que competirá en las elecciones municipales del 22 de febrero para renovar bancas en el Concejo Deliberante.

El Frente Verde impulsa a Emir Laurel, el Frente Libertario Demócrata a Marcelo González y el FIT-U a Franco Rico. Además, Protectora Fuerza Política participa con Luciana Arenas como primera candidata a concejal.

San Rafael

San Rafael combina elección de concejales y convencionales. El oficialismo municipal compite con San Rafael en Marcha, encabezado por Francisco Perdigues, seguido por Sol Indiveri. La alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza postula a Juan Pablo Vignoni y María Valentina Sánchez.

Juan Pablo Vignoni Juan Pablo Vignoni encabeza la lista de concejales de la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza en San Rafael.

El Frente Verde lleva a Fabiola Edith Carrión, mientras que el Frente Libertario Demócrata presenta a Evelina Martos. El FIT-U también participa, y el peronismo disidente lo hace bajo el sello San Rafael Futuro. En paralelo, se votarán los convencionales municipales, con listas propias de cada espacio.

Rivadavia

En Rivadavia, el partido municipal Sembrar busca sostener su presencia con Rodrigo Godoy como principal candidato. La alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza propone a Magalí Cozzari y Diego Jofré.

Magali Cozzari, Rivadavia Magalí Cozzari es la primera candidata a concejal de la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza en Rivadavia para las elecciones municipales.

El peronismo se presenta dividido: Fuerza Justicialista Rivadavia lleva a Pamela Ochoa, mientras que otro sector compite por fuera. El Frente Verde postula a Miriam “Mimí” Di Pietro, el Frente Libertario Demócrata a Mariam Moreno y el FIT-U a Estefanía Torralba.

Santa Rosa

En Santa Rosa, el oficialismo de la intendenta Flor Destéfanis compite con Santa Rosa Gana, encabezado por Magdalena Ascurra. La alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza presenta a Leandro Barrera Silva.

También participa el partido municipal Ahora Santarrosinos, liderado por Débora Quiroga. El Frente Verde postula a Richard Cobo, mientras que el Frente Libertario Demócrata lleva a Nora San Sebastián.

Débora Quiroga 1.jpg Débora Quiroga encabeza la lista del partido Ahora Santarrosinos en Santa Rosa y busca renovar su banca en el Concejo Deliberante Facebook Débora Quiroga

La Paz

En La Paz, el oficialismo municipal compite como Elegí Gestión La Paz, con Alberto “Beto” Roza y Romina Barrera al frente. La alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza propone a Nelson Eduardo Poroyán.

Alberto Roza Alberto “Beto” Roza es el primer candidato a concejal del frente Elegí Gestión La Paz, impulsado por el oficialismo municipal.

El Frente Verde presenta a Melisa del Castillo, y el Frente Libertario Demócrata a Liliana Rosas, completando la oferta electoral en el departamento.