El video que deja expuesto a Claudio Úbeda en el polémico cambio del Changuito Zeballos ante Racing

El DT quedó en el centro de la tormenta tras sacar al mejor de Boca en el clásico ante Racing y ahora apareció una filmación que profundiza la controversia.

La variante de Claudio Úbeda de Velasco por Zeballos hizo estallar la cancha de Boca y tuvo la protesta de Leandro Paredes.

La polémica por el cambio de Exequiel Zeballos sigue creciendo en Boca. Claudio Úbeda no solo esperó hasta los 30 del segundo tiempo para hacer su primera modificación frente a Racing, sino que sacó al futbolista más desequilibrante que tenía en cancha y la Bombonera explotó de bronca.

Los hinchas se tomaban la cabeza y, en el campo, Leandro Paredes también mostró gestos de fastidio hacia el banco sin entender la decisión. Tras la eliminación, el entrenador justificó el movimiento al asegurar que “Exequiel estaba cansado”, pero desde el entorno del 7 lo desmintieron y hablaron de “tocuén”, lo que encendió todavía más la polémica.

Y como si no alcanzara, apareció un video que lo expone aún más. En las imágenes se observa a Juvenal Rodríguez, ayudante de campo que viene del ciclo de Miguel Russo, diciéndole dos veces “Palacios, Palacios” a Úbeda, como marcando cuál debía ser el jugador reemplazado. Mientras tanto, el DT aparece de brazos cruzados, mirando el partido y sin responder a la indicación.

El video que deja expuesto a Claudio Úbeda en el cambio de Zeballos La charla entre Claudio Ubeda y su ayudante antes del cambio del Changuito Zeballos La charla entre Claudio Ubeda y Carlos Juvenal Rodríguez antes del cambio del Changuito Zeballos. ESPN Según contaron en ESPN, esa secuencia ocurrió instantes antes del cambio que desató la discordia: el ingreso de Alan Velasco, que llevaba 63 días sin jugar, por Zeballos, que hasta ese momento era de lo mejor de Boca. El video no invalida totalmente la explicación del Sifón, pero sí lo deja en una posición incómoda. El DT sostuvo: “Lo que estábamos viendo con gestos que se veían en Exequiel es que estaba cansado, por eso tomamos la decisión de sacarlo”.

El punto es que el propio Changuito nunca pidió el cambio y, como quedó claro, su gente negó que estuviera agotado. Además, la escena filtrada derrumba la idea de que la decisión fue consensuada con todo el cuerpo técnico. Para Juvenal Rodríguez -y para gran parte de la hinchada- el que debía salir era el chileno Palacios, de flojo partido.