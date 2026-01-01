Juega en Europa, es hincha fanático de Boca y le dejó un mensaje a Riquelme: "Es el deseo más grande que tengo"

Un jugador que siempre mostró su fanatismo por el Xeneize, le manifestó al presidente del cuadro de la Ribera sus ganas de jugar en el club.

Un futbolista que la rompe en el Viejo Continente, le manifestó a Riquelme que quiere jugar en Boca Juniors.

Boca inicia el 2026 con un objetivo: ser campeón de la Copa Libertadores. Para ello, Juan Román Riquelme y toda la dirigencia del Xeneize se mueven en el mercado de pases para abrochar la llegada de algunos refuerzos de calidad y así tener un plantel competitivo para el certamen continental.

Marino Hinestroza, extremo derecho de Atlético Nacional, está a un paso de estampar su firma y convertirse en nuevo jugador de Boca. Además, el presidente ya reactivó las charlas con San Lorenzo para preguntar condiciones por Alexis Cuello y Gastón Hernández.

Por el momento, solo esos tres jugadores podrían llegar al cuadro de la Ribera en este mercado de pases. Sin embargo, en las últimas horas, Lucas Torreira, el experimentado volante uruguayo y que es figura en el Galatasaray de Turquía, volvió a sacudir el mundo xeneize con declaraciones que reafirman su amor por los colores azul y oro.

Lucas Torreira le dejó un mensaje a Riquelme y se postuló como refuerzo de Boca Incluso, tal es así, que le dejó un mensaje a Riquelme y se postuló para ser refuerzo del equipo de Úbeda para este 2026: “Es el deseo más grande que tengo yo como jugador de fútbol. No hay un día que no piense en ese momento. Me muero por jugar en Boca, me estoy preparando para eso”, lanzó en diálogo con el medio uruguayo Fix Radio.