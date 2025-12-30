La frase de Edinson Cavani sobre la Copa Libertadores que despertó la ilusión de los hinchas de Boca: "Me siento con la fuerza de..."

Edinson Cavani se refirió a la posibilidad de conquistar la Libertadores con el Xeneize y lanzó una frase que generó mucha ilusión entre los hinchas.

Todos los hinchas de Boca piden el mismo desde para 2026: ser campeones de la Copa Libertadores. Tras un 2025 sin títulos, pero que estuvo marcado por el regreso a la fase de grupos del certamen continental, el equipo comandado por Claudio Úbeda buscará “la séptima” y así alcanzar a Independiente como el máximo ganador del torneo.

Quien también tiene esa ilusión como todos los hinchas xeneizes es Edinson Cavani. El delantero uruguayo, quien hace algunos días aseguró que 2026 “va a ser un gran año", sigue disfrutando de sus vacaciones en Punta del Este antes de regresar al país y comenzar la pretemporada este viernes en Boca Predio.

Cavani festejo vs Banfield Cavani se prepara para un 2026 exigente y competitivo. FotoBaires Ahora, en la presentación de otra cepa de Cavani Wines, el vino que lleva su nombre, el charrúa fue consultado sobre cuáles son sus ilusiones para esta nueva temporada: "Ilusiones, las mejores. Vamos a jugar la Libertadores, que es el objetivo primario de lo que va a ser la nueva temporada", inició.

La frase de Edinson Cavani sobre la Copa Libertadores que ilusionó a todo el mundo Boca Luego, con respecto a la Copa Libertadores y el sueño de conseguir la séptima, Edinson Cavani le dejó un mensaje esperanzador a todos los hinchas de Boca: "¿Con qué fuerzas encaro el desafío? Me siento con la fuerza de poder levantar la Séptima, que es algo anhelado por toda la gente de Boca. Con ese fin siempre trabajamos...", disparó el 10, con gran confianza, para Fárandula show TV.