Cavani recordó su insólito gol errado ante Alianza Lima que dejó afuera a Boca de la Libertadores: "Lo analicé..."

Edinson Cavani rompió el silencio y se refirió a la fatídica jugada que marcó la eliminación de Boca en la fase previa de la Copa Libertadores.

El Matador se refirió a la ocasión que falló sobre la hora ante Alianza Lima y que hubiera clasificado a Boca en la Libertadores. Foto: @cavaniofficial21

Se cierra un año complicado para Boca, aunque con un alivio de fondo: la clasificación a la Copa Libertadores 2026. El regreso al máximo torneo continental tras dos temporadas de ausencia abre una nueva ilusión en la Ribera, pero no borra del todo las secuelas de la temprana eliminación sufrida en 2025.

Aquella caída frente a Alianza Lima, en la fase previa, sigue siendo una espina difícil de sacar. La jugada final, con el arco vacío y el gol que no fue, quedó grabada a fuego en la memoria del hincha y también en la del protagonista, señalado desde entonces como uno de los responsables de la eliminación.

Edinson Cavani rompió el silencio por el gol errado ante Alianza Lima Cavani habló sobre su insólito gol errado ante Alianza Lima en Copa Libertadores Cavani habló sobre su insólito gol errado ante Alianza Lima en Copa Libertadores. DSports A casi un año de aquel partido, Edinson Cavani habló con DSports y no esquivó el tema. “Hay goles que son más puntuales, que quedan. Como por ejemplo ese gol que no pude hacer para entrar a la Copa, contra Alianza”, reconoció el delantero uruguayo, con una sinceridad poco habitual.

Luego, profundizó en su análisis personal de la acción: “Lo analicé mil veces. Fue una situación en la que me toca picar primero al primer palo, jugármela con el defensor, chocar y caer, girar y levantarme rápido. Muchas veces, cansado y con poco oxígeno, te mareás. Tiré la patada por instinto, inercia de que estoy al lado del arco. Y la tiré tarde”.

Qué dijo Cavani sobre su flojo presente en Boca Juniors Cavani y el autoanálisis de su nivel actual Cavani y el autoanálisis de su nivel actual DSports El atacante también se refirió a su presente, marcado por lesiones y rendimientos irregulares, y al peso de las críticas en redes sociales. “Uno empieza a ver lo que realmente es el mundo del fútbol. Hoy en día las redes sociales están constantemente actualizando. Yo no soy de mirar las redes sociales para avalar mi trabajo”, explicó.