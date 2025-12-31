El particular posteo de Miguel Borja para despedirse de River tras la polémica por su coqueteo con Boca

A horas de quedar libre, Miguel Ángel Borja subió un frío posteo anunciando su ida de River. En paralelo, dio a entender que publicará otro mensaje "durante el día".

Borja se despidió de River con un frío posteo, pero anticipo que prepara algo más grande.

Miguel Ángel Borja empezó a cerrar su historia con River a horas de que finalice oficialmente su contrato. Tras no renovar porque no iba a ser tenido en cuenta por Marcelo Gallardo, el delantero colombiano utilizó sus redes sociales para despedirse del club y los hinchas, aunque lo hizo de una manera muy particular.

La fría despedida de Miguel Ángel Borja tras quedar libre de River En un contexto atravesado por las críticas a su rendimiento en el último tramo de su ciclo en Núñez y el coqueteó con Boca cuando todavía pertenecía a la Banda, el Colibrí necesitó solo dos palabras para despedirse. “Gracias totales”, expresó en una historia de Instagram.

Además, de fondo compartió un video de uno de sus goles más recordados con la camiseta de River: el que le convirtió a Libertad de Paraguay por la Copa Libertadores 2024, que significó el pase directo a octavos de final y, además, la clasificación al Mundial de Clubes del siguiente año.

El colombiano dio a entender que está preparando una despedida más extensa Pese a la fría despedida, Borja dio claras señales de está preparando un adiós más extenso. “Llegó la hora de despedirme de estos colores... Por aquí estaré haciéndolo durante el día, mi gente”, comentó, anticipando que hará nuevas publicaciones durante este miércoles 31 de diciembre.

La historia de Miguel Borja a horas de finalizar su contrato con River. La historia de Miguel Borja a horas de finalizar su contrato con River. El coqueteo con Boca que enfureció al mundo millonario Con el vínculo finalizado en River, el futuro del colombiano ya está definido. El delantero continuará su carrera en Cruz Azul de México, club con el que alcanzó un acuerdo tras evaluar distintas alternativas para seguir jugando en el exterior. Incluso, una que generó un revuelvo enorme en el fútbol argentino: la chance de seguir su carrera en Boca.