El particular posteo de Miguel Borja para despedirse de River tras la polémica por su coqueteo con Boca
A horas de quedar libre, Miguel Ángel Borja subió un frío posteo anunciando su ida de River. En paralelo, dio a entender que publicará otro mensaje "durante el día".
Miguel Ángel Borja empezó a cerrar su historia con River a horas de que finalice oficialmente su contrato. Tras no renovar porque no iba a ser tenido en cuenta por Marcelo Gallardo, el delantero colombiano utilizó sus redes sociales para despedirse del club y los hinchas, aunque lo hizo de una manera muy particular.
La fría despedida de Miguel Ángel Borja tras quedar libre de River
En un contexto atravesado por las críticas a su rendimiento en el último tramo de su ciclo en Núñez y el coqueteó con Boca cuando todavía pertenecía a la Banda, el Colibrí necesitó solo dos palabras para despedirse. “Gracias totales”, expresó en una historia de Instagram.
Además, de fondo compartió un video de uno de sus goles más recordados con la camiseta de River: el que le convirtió a Libertad de Paraguay por la Copa Libertadores 2024, que significó el pase directo a octavos de final y, además, la clasificación al Mundial de Clubes del siguiente año.
El colombiano dio a entender que está preparando una despedida más extensa
Pese a la fría despedida, Borja dio claras señales de está preparando un adiós más extenso. “Llegó la hora de despedirme de estos colores... Por aquí estaré haciéndolo durante el día, mi gente”, comentó, anticipando que hará nuevas publicaciones durante este miércoles 31 de diciembre.
El coqueteo con Boca que enfureció al mundo millonario
Con el vínculo finalizado en River, el futuro del colombiano ya está definido. El delantero continuará su carrera en Cruz Azul de México, club con el que alcanzó un acuerdo tras evaluar distintas alternativas para seguir jugando en el exterior. Incluso, una que generó un revuelvo enorme en el fútbol argentino: la chance de seguir su carrera en Boca.
El Xeneize llegó a mostrarse interesado cuando el jugador todavía no tenía su destino resuelto. Después de un gesto público del propio Colibrí, quien no le cerró la puerta a cruzarse de vereda, el club inició contactos con su entorno con la idea de que se sumara libre ni bien finalice su contrato en Núñez.
Sin embargo, la negociación se frenó en seco por una cuestión clave: lo económico. Es que Borja solicitó un salario superior al que percibía en River, una cifra insólita que incluso superaba los contratos de Leandro Paredes y Edinson Cavani, los contratos más altos del plantel de Boca. Por eso, la novela se cerró rápido y tuvo pocos desenlaces.