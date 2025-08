La reacción de Gustavo Costas luego de que Boca negara haber rechazado jugar ante Racing el viernes

Allí el técnico apuntó contra la dirigencia del Xeneize porque no según el DT, no quisieron jugar el partido el viernes por la noche. Esto se debe a que la Academia abrirá su llave de octavos de final de la Copa Libertadores el martes 12 ante Peñarol en Montevideo y querían tener un día más de descanso, pero finalmente no será así y jugará dos encuentros en 72 horas.