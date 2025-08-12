La revelación del hermano de Rojo sobre su salida de Boca y por qué no volvió a Estudiantes: "Si no te quieren en un lugar..."

Franco Rojo, hermano de Marcos, se refirió a los últimos tiempos del defensor en Boca, cómo quedaron las cosas con Estudiantes y el fichaje en Racing.

El hermano de Rojo habló sobre su llegada a Racing, la salida de Boca y la relación con Estudiantes.

Marcos Rojo, tras un 2025 turbulento en Boca Juniors, finalmente se convirtió en refuerzo de Racing, en donde fue anunciado de manera oficial este domingo en redes sociales. Si bien no podrá jugar en la Liga Profesional por un error administrativo al inscribirlo, es una gran incorporación para disputar la Copa Argentina y la Libertadores.

Su arribo a Avellaneda se dio tras unos muy problemáticos últimos meses en el Xeneize, en donde terminó siendo borrado por Russo y hubo muchos idas y vueltas para acordar su rescisión. "Yo estaba esperando que juegue. Su salida de Boca es un tema personal, y hablo poco con él sobre eso, aunque soy el que lo lleva a entrenar", apuntó al respecto Franco, su hermano, este martes en diálogo con La Palabra Final.

Las declaraciones del hermano de Marcos Rojo Las declaraciones del hermano de Marcos Rojo Por otro lado, se refirió a la llegada a la Academia, cuando se rumoreaba que podría volver a Estudiantes de La Plata, club en el que se formó y con el que está muy identificado: "Las cosas se dieron de otra manera y no me pone mal que vaya a Racing; me pone contento porque va a volver a jugar y eso es lo que importa".

En ese sentido, como fanático pincharrata, señaló: "No me dolió que Estudiantes no lo llamara. Como hincha, era un buen refuerzo y me hubiese gustado. Y como hermano, también". Igualmente, hizo una fuerte revelación: "Si venía a Estudiantes, no iba a ir a la cancha a ver a Marcos", aseguró de manera sorpresiva.