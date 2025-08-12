El titular de Boca que se ausentó del entrenamiento porque fue papá por segunda vez

Un futbolista de Boca que tiene toda la confianza de Miguel Ángel Russo no estuvo presente en la práctica abierta de este martes por un buen motivo.

Boca Juniors sigue entrenándose de cara al partido de este domingo a las 20:30 en el Malvinas Argentinas de Mendoza (habrá público visitante) ante Independiente Rivadavia. El equipo de Miguel Ángel Russo que mostró una leve mejoría en el clásico ante Racing buscará cortar su peor racha de partidos sin triunfos ante la Lepra de Alfredo Berti.

De cara al partido, el DT ya comenzó a diagramar el posible once que saldrá a la cancha y que podría contar con el regreso de Ayrton Costa a la zaga central, y la vuelta de Nicolás Figal al banco de los suplentes. Sin embargo, este martes por la mañana durante la práctica a puertas abiertas en Boca Predio se notó la ausencia de un futbolista que tiene mucha confianza por parte del entrenador.

Malcom Braida fue papá por segunda vez y se ausentó en la práctica de Boca Se trata de Malcom Braida, quien llegó en el último mercado de pases proveniente de San Lorenzo y fue titular en los partidos ante Argentinos, Unión, Atlético Tucumán y Racing. El motivo por el cual no se presentó en Ezeiza estuvo justificado y fue debido a que se convirtió en padre por segunda vez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tato_Aguilera/status/1955269063254347957&partner=&hide_thread=false Boca se entrena a puertas abiertas en el Predio de Ezeiza.

-Malcom Braida ausente porque fue papá de Félix.

-Herrera y Belmonte siguen aparte.

-Miguel Russo cuenta con Figal y Costa para el partido en Mendoza. pic.twitter.com/XxptmR7UyB — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) August 12, 2025 El volante por izquierda fue a presenciar el nacimiento de su segundo hijo Félix, ya que en 2021 había nacido Valentín su primer progenitor. Con esta noticia, es algo lógico que Malcom Braida haya faltado al entrenamiento, pero se espera que para este miércoles ya vuelva a estar bajo las órdenes de Russo.