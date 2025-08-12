El titular de Boca que se ausentó del entrenamiento porque fue papá por segunda vez
Un futbolista de Boca que tiene toda la confianza de Miguel Ángel Russo no estuvo presente en la práctica abierta de este martes por un buen motivo.
Boca Juniors sigue entrenándose de cara al partido de este domingo a las 20:30 en el Malvinas Argentinas de Mendoza (habrá público visitante) ante Independiente Rivadavia. El equipo de Miguel Ángel Russo que mostró una leve mejoría en el clásico ante Racing buscará cortar su peor racha de partidos sin triunfos ante la Lepra de Alfredo Berti.
De cara al partido, el DT ya comenzó a diagramar el posible once que saldrá a la cancha y que podría contar con el regreso de Ayrton Costa a la zaga central, y la vuelta de Nicolás Figal al banco de los suplentes. Sin embargo, este martes por la mañana durante la práctica a puertas abiertas en Boca Predio se notó la ausencia de un futbolista que tiene mucha confianza por parte del entrenador.
Malcom Braida fue papá por segunda vez y se ausentó en la práctica de Boca
Se trata de Malcom Braida, quien llegó en el último mercado de pases proveniente de San Lorenzo y fue titular en los partidos ante Argentinos, Unión, Atlético Tucumán y Racing. El motivo por el cual no se presentó en Ezeiza estuvo justificado y fue debido a que se convirtió en padre por segunda vez.
El volante por izquierda fue a presenciar el nacimiento de su segundo hijo Félix, ya que en 2021 había nacido Valentín su primer progenitor. Con esta noticia, es algo lógico que Malcom Braida haya faltado al entrenamiento, pero se espera que para este miércoles ya vuelva a estar bajo las órdenes de Russo.
Malcom Braida un futbolista que aún no demostró todo su potencial
El futbolista de 28 años se convirtió en una de las piezas claves cuando Miguel Ángel Russo estaba en San Lorenzo. Es por ello que cuando el DT arribó a Boca le pidió a la dirigencia fichar al lateral por izquierda y tenerlo bajo sus órdenes. Sin embargo, hasta el momento no mostró el mismo nivel que en su anterior club, pero Miguelo confía en él y es probable que vuelve a apostar por el de titular en Mendoza.