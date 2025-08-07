La tajante respuesta de Guillermo Barros Schelotto sobre una supuesta oferta de Vélez por el Changuito Zeballos

Vélez le habría hecho una propuesta a Boca por Exequiel Zeballos. Tras la derrota ante San Lorenzo, Guillermo Barros Schelotto habló sobre esta situación.

Ya finalizado el mercado de pases, Vélez Sarsfield tiene aún algunas ventanas disponibles para incorporar refuerzos por ventas de jugadores al exterior. En ese sentido, este jueves trascendió una supuesta oferta a Boca Juniors por Exequiel Zeballos, aunque la misma habría sido desestimada en Brandsen 805.

Mientras tanto, el Fortín se encontraba jugando contra San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro por la fecha 4 del torneo Clausura, partido que terminó en una derrota por 1-0. Luego del encuentro, Guillermo Barros Schelotto habló en conferencia de prensa y fue consultado sobre el interés por el Changuito.

Guillermo Barros Schelotto se refirió al interés por el Changuito Zeballos Guillermo Barros Schelotto se refirió al interés por el Changuito Zeballos "No sé nada sobre eso. No tengo ni idea de lo que me están preguntando. Que yo sepa, Vélez no hizo ninguna oferta", respondió de manera tajante y llamativa el Mellizo, desestimando la información trascendida y como si le hubiera molestado que lo indagaran sobre el tema.

A su vez, se refirió a los cupos que tiene el equipo para incorporar y si los piensa utilizar: "Si podemos a traer algún refuerzo que sea mejor que los juveniles que tenemos, los usaríamos; si es traer por traer, no. Prefiero jugar con los juveniles", apuntó convencido.