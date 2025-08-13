Insólita denuncia contra un dirigente de Racing: su expareja lo acusa de robarle un "consolador"

Ginette Micheloud, expareja de Leandro Rodríguez Hevia —productor de eventos, uno de los fundadores del Predio Tita Mattiussi y actual vocal de la Comisión Directiva de Racing — realizó un fuerte descargo en Instagram en el que lo acusó de haberle robado un objeto sexual de su casa.

“Hoy me río porque parece gracioso, pero no lo es. Me cansé de esperar que me lo devuelva. Le di la oportunidad y no lo hizo. Esto no puede quedar así”, expresó Micheloud en sus historias.

La denuncia pública contra Rodríguez Hevia Denuncia contra dirigente de Racing Según su relato, el hecho ocurrió la semana pasada, cuando Rodríguez Hevia pasó por su vivienda para retirar ropa limpia. Allí, revisó sus pertenencias y se llevó el “juguete” que ella había comprado diez días antes y guardado en el cajón de su ropa interior. “Eso, en mi barrio, se llama robar. No me jodas… No vino un ladrón a llevarse solo eso”, sostuvo.

Micheloud aseguró que él es la única persona con llaves del lugar y que, al confrontarlo, lo negó: “Me dijo ‘yo no fui’. Pero, si es el único con acceso, ¿quién más podría ser? El cajón estaba revuelto y la caja grande donde lo guardaba no apareció más”. Incluso insinuó que el robo pudo haber sido para uso personal: “No voy a decir para qué, pero se lo pueden imaginar. Si lo quería, que se compre uno. Tiene plata para hacerlo, pero vino a llevarse el mío. Pensé que ya no podía sorprenderme más, pero siempre lo logra”.

El dirigente, que fue asambleísta de Racing entre 2009 y 2011, secretario entre 2011 y 2013 y preside desde 2014 la agrupación política “Racing Siempre”, ya había estado en el centro de la polémica en noviembre de 2024. En aquel momento, hinchas y socios lo cuestionaron por su declaración como testigo en una demanda millonaria contra el club por trabajo “no registrado” de un ex empleado, lo que habría perjudicado económicamente a la institución. Actualmente, bajo la gestión de Diego Milito, encabeza el Departamento de Filiales.