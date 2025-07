El emotivo mensaje de Paulo Dybala a Paredes tras ser presentado en Boca y una respuesta que ilusionó a los hinchas

En reiteradas notas, Leandro Paredes expresó su deseo de convencer al delantero para jugar juntos en Boca . En ese contexto, el mensaje de Camila Galante , la mujer del volante central, no pasó desapercibida en el posteo de la Joya: "Amigooooooo los vamos a extrañar mucho, nos vemos pronto!! Los amo".

Paredes volvió a hablar del sueño de traer a Dybala a Boca

A Leandro Paredes le volvieron a consultar por la situación Paulo Dybala en su presentación como flamante refuerzo de Boca y volvió a ser muy contundente: "De gustar me encantaría por la clase de jugador que es y la clase de persona que es, para él también sería un sueño. Pero no me meto en la vida de los demás, cada uno tiene su carrera. Si le tocara venir, bienvenido sea".