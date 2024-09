La desopilante "amenaza" del suegro de Dybala, fana de River: "Si viene a jugar a Boca va a haber un problema serio en..."

Hace un tiempo que se viene especulando con la posibilidad de que Paulo Dybala juegue en un futuro en Boca Juniors. Si bien se formó en Instituto y defendió únicamente la camiseta de la Gloria en Argentina, confesó ser hincha de xeneize. Muchos fanáticos se ilusionan con verlo vestir los colores azul y oro, y algunos se regocijaron cuando el jueves pasado en el Monumental, tras la victoria de la Selección sobre Chile, dijera "siento la piel rara" en vez de "de gallina", para evitar referir a River.

En ese sentido, su suegro, Osvaldo Sabatini, habló sobre él en una entrevista que le concedió a Súper Mitre y trató de calmar un poco las expectativas: "Me parece que no vuelve al fútbol argentino. Todavía tiene dos años en la Roma y si sigue jugando bien lo van a buscar de Europa", advirtió.

Osvaldo Sabatini y su esposa, Catherine Fulop, en el casamiento de Dybala y Oriana. (Foto: @ovasabatini)

Reconocido hincha millonario, se refirió a la chance de que su yerno se ponga la camiseta del Club de la Ribera: "Siempre lo jodo a Paulo con que tiene una zurda mágica para jugar en River. Él tiene la ilusión de seguir jugando en Europa. Paredes le taladra la cabeza. Yo le dije que si viene a jugar a Boca va a haber un problema serio en la familia", contó.

Por otro lado, reveló lo que sintieron en la familia cuando Dybala finalmente fue llamado por Scaloni para la doble fecha de Eliminatorias: "Nos emocionamos con la convocatoria. Nos pusimos tristes porque no fue a la Copa América. Me alegré mucho por verlo con la 10. Es un pibe que no baja los brazos, entrena hasta cuando está de vacaciones".

Finalmente, habló sobre la decisión de la Joya de no emigrar al fútbol de Arabia Saudita: "El tema más que nada lo hablaron Oriana. Arabia no es un destino fácil, más aun para quien acompaña. A mi hija se le iba a hacer difícil vivir allá. En Roma lo adoran", concluyó Sabatini.